カシオがTOP10をほぼ独占、26年3月に売れた電卓TOP10
「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、電卓の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 ミニジャストタイプ
MW-12GT（カシオ）
2位 グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 ジャストタイプ
JF-120GT（カシオ）
3位 カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ ペールブルー
MW-C20C-LB（カシオ）
4位 数学自然表示 スタンダード関数電卓
fx-375ES A（カシオ）
5位 エルシーメイト
EL-N431-X（シャープ）
6位 金融電卓 折りたたみ手帳タイプ
BF-480（カシオ）
7位 グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 デスクタイプ
DF-120GT（カシオ）
8位 カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ レイクブルー
MW-C20C-BU（カシオ）
9位 カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ ペールピンク
MW-C20C-PK（カシオ）
10位 W税率電卓 実務/簿記 ミニジャストタイプ ホワイト
MW-100TC-WE（カシオ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 ミニジャストタイプ
MW-12GT（カシオ）
2位 グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 ジャストタイプ
JF-120GT（カシオ）
3位 カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ ペールブルー
MW-C20C-LB（カシオ）
4位 数学自然表示 スタンダード関数電卓
5位 エルシーメイト
EL-N431-X（シャープ）
6位 金融電卓 折りたたみ手帳タイプ
BF-480（カシオ）
7位 グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 デスクタイプ
DF-120GT（カシオ）
8位 カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ レイクブルー
MW-C20C-BU（カシオ）
9位 カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ ペールピンク
MW-C20C-PK（カシオ）
10位 W税率電卓 実務/簿記 ミニジャストタイプ ホワイト
MW-100TC-WE（カシオ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。