グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 ミニジャストタイプ（MW-12GT）

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　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、電卓の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 ミニジャストタイプ

MW-12GT（カシオ）

2位　グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 ジャストタイプ

JF-120GT（カシオ）

3位　カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ ペールブルー

MW-C20C-LB（カシオ）

4位　数学自然表示 スタンダード関数電卓

fx-375ES A（カシオ）

5位　エルシーメイト

EL-N431-X（シャープ）

6位　金融電卓 折りたたみ手帳タイプ

BF-480（カシオ）

7位　グリーン購入法適合電卓 実務/簿記 デスクタイプ

DF-120GT（カシオ）

8位　カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ レイクブルー

MW-C20C-BU（カシオ）

9位　カラフル電卓 デザイン ミニジャストタイプ ペールピンク

MW-C20C-PK（カシオ）

10位　W税率電卓 実務/簿記 ミニジャストタイプ ホワイト

MW-100TC-WE（カシオ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。