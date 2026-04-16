ニコニコ動画に縦型動画機能「ニコニコショート」が登場　お馴染みの流れるコメントもそのまま

ニコニコ動画は4月15日、スマートフォンアプリ向けの新機能として「ニコニコショート」をリリースしました。iOS版（Ver.12.25以降）およびAndroid版（Ver.9.0.0以降）のアプリを最新バージョンにアップデートすることで利用可能となります。

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■ お馴染みの流れるコメントはそのままに縦型動画を次々視聴

新たに実装された「ニコニコショート」は、画面の上下スワイプ操作で縦型のショート動画を連続して視聴できる機能。ニコニコ動画の最大の特徴である「画面上を横に流れるコメント」は本機能でもしっかりと受け継がれており、「いいね！」などの基本的なアクションにも対応しています。

視聴する際は、アプリのホーム画面や検索結果、各ユーザーの投稿動画一覧などに新設された「ショートエリア」からアクセスが可能です。検索画面やユーザーページでは、画面上部のボタンやメニューから通常の動画とショート動画を簡単に切り替えることができます。

なお、現時点ではスマートフォンアプリ版での提供となっており、スマートフォンブラウザ版でのショート視聴には非対応とのこと。PC版のショート視聴専用ページは後日提供予定とされており、それまでは通常の動画視聴ページからショート動画を閲覧する形となります。

■ 切り抜き動画に便利な「ピン留め機能」を搭載

ニコニコショートならではの便利な独自機能として、視聴画面に「別の動画へのリンク」を表示できる「ピン留め動画機能」が搭載されています。

これは「切り抜き動画から本編も見てほしい」「リスペクトしている元動画へ誘導したい」といった投稿者からの要望に応えるもので、ショート動画を入り口にして、関連する長尺の元動画へスムーズに視聴者を誘導できるようになります。

一方で、ショート動画はまだ実験的な機能という位置づけのため、リリース時点ではコメントのサイズや色を変更するコマンド機能は利用できません。また、既存のランキングやショート専用のランキングに掲載されることもない仕様とのことでした。

■ 投稿者と視聴者向けのリリース記念キャンペーンも開催

本機能のリリースを記念して、Amazonギフトカードが当たる抽選キャンペーンも開始されました。このキャンペーンはショート動画を投稿したクリエイターだけでなく、ショート動画にコメントをして他のユーザーから「ニコる」をもらった視聴者も対象となります。継続して参加するほど応募口数が増え、当選確率が上がる仕組みです。

タイパ（タイムパフォーマンス）が重視される昨今のトレンドに合わせ、ニコニコ動画の強みであるコメント文化を縦型動画に落とし込んだ今回の新機能。ユーザーのちょっとしたスキマ時間を彩る新たなコンテンツの柱として、今後のさらなる機能アップデートにも大きな期待が寄せられます。

＜参考・引用＞

ニコニコインフォ「TOPICS」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041605.html