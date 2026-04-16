【エルフ村 第9村人 ユリシス アンテナショップ限定版】 【エルフ村 第12村人 ルルーニャ アンテナショップ限定版】 【エルフ村 第14村人 ママ・ティアナ アンテナショップ限定版】 【エルフ村 第7村人 シルヴィア アンテナショップ限定版】 販売期間：4月29日23時59分まで 6月 再販予定 価格 ユリシス、ルルーニャ：各33,000円 ママ・ティアナ：54,980円 シルヴィア：24,200円

ヴェルテクスは、フィギュア「エルフ村 第9村人 ユリシス/第12村人 ルルーニャ/第14村人 ママ・ティアナ/第7村人 シルヴィア アンテナショップ限定版」をそれぞれ6月に再販する。通販サイト「あみあみ」限定で予約を受け付けており、価格はユリシスとルルーニャが各33,000円、ママ・ティアナが54,980円、シルヴィアが24,200円。

本製品は、ヴェルテクスのオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」より、「第9村人 ユリシス」「第12村人 ルルーニャ」「第14村人 ママ・ティアナ」「第7村人 シルヴィア」を、それぞれ1/6スケールでフィギュア化したもの。

今回3月20日から4月5日にかけて開催された「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店」の後夜祭（事後通販）として、アンテナショップ限定版の4製品の再販を予定しており、4月15日より通販サイト「あみあみ」にて予約を受け付けている。

なお、本製品の販売期間は4月29日23時59分までとなっている。

「エルフ村 第9村人 ユリシス アンテナショップ限定版」

「エルフ村 第12村人 ルルーニャ アンテナショップ限定版」

「エルフ村 第14村人 ママ・ティアナ アンテナショップ限定版」

「エルフ村 第7村人 シルヴィア アンテナショップ限定版」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約280mm （頭頂高：約235mm） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体＜アンテナショップ限定版特典＞困り顔パーツフェイスカバーパーツ特製芝台座A3タペストリー仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約250mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体＜アンテナショップ限定版特典＞困り顔パーツ差替腕＆武器パーツ特製芝台座A3タペストリー仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約320mm（頭頂高：約275mm） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体＜アンテナショップ限定版特典＞にっこり顔パーツ差替腕＆王冠パーツ特製芝台座A3タペストリー仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約250mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体＜アンテナショップ限定版特典＞表情替え＆ポーズ替えパーツセット特製芝台座A3タペストリー

(C)VERTEX

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。