◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本拠地・メッツ戦で今季３度目の先発登板。６回２安打１失点１０奪三振と圧巻の投球を見せた。

普段の登板時は二刀流として打席に立つが、この日はエンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりに投手に専念。１３日（同１４日）のメッツ戦で右肩付近に死球を受けた影響を考慮された。

大谷は打者として前日まで４８試合連続出塁中。投手に専念したことで記録が途切れるのかどうかが気になるが、公認野球規則９．２３「連続記録の規定」の（ｂ）【注】には、「プレーヤーが試合に出場していたが、打席がこないうちに試合が終わった場合および塁上の走者がアウトになって攻守交代となったためなど打席に入ったが打撃を完了できなかった場合は、連続安打および連続試合安打の記録が中断されたものとはみなさない」とある。

１９５４年にスナイダーがマークした５８試合連続出塁の球団記録も視界に捉えている大谷。１７日（日本時間１８日）の敵地ロッキーズ戦で４９試合連続試合出塁を目指す。

公認野球規則（抜粋）

９．２３ 連続記録の規定

（ｂ）連続試合安打の記録は、すべての打席が四球、死球、打撃または走塁妨害および犠牲バントのいずれかであったとき、中断されたことにはならない。しかし、犠牲フライはその記録を中断する要素となる。プレーヤー個人の連続試合安打の記録は、そのプレーヤーが連続出場した試合の結果によって決定される。

【注】プレーヤーが試合に出場していたが、打席がこないうちに試合が終わった場合および塁上の走者がアウトになって攻守交代となったためなど打席に入ったが打撃を完了できなかった場合は、連続安打および連続試合安打の記録が中断されたものとはみなさない。