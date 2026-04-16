俳優・フィギュアスケーターの本田望結が番組MCとして登場すると、視聴者からアナウンサーと見間違う声や、「（進行が）うまい」「可愛い」といった反響が寄せられた。

【映像】下ネタに動揺？本田望結のMC姿

4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。

本田は冒頭でスムーズにルール説明を行うと、個性的な芸人たちの登場や、生放送による予測不能の掛け合いもある中、的確に番組を進行。同じくMCの東野幸治から“キラーパス”も投げられながら、2時間の生放送という大役をこなした。

去年6月に21歳の誕生日を迎えた際、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体重の変化を明かしたことで話題を呼んでいた本田。この日の見事な進行とそのビジュアルに対し、視聴者からは「望結司会なんや」「（進行）うまいな」「アナウンサーさんと思ってたらスケートの人か」「本田望結かわ」「ぼうけつ可愛い」といった反響が寄せられていた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送した特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行した。（ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）