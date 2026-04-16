元サンフレッチェ広島GMで、日本代表監督の森保一氏を広島の前身・マツダにスカウトしたことでも知られている今西和男（いまにし・かずお）氏が16日未明、肺炎のために広島市内の病院で亡くなった。85歳だった。13日に体調を崩して入院していた。

今西さんが日本のサッカー界に残した功績は大きいが、波瀾万丈のサッカー人生だった。今西さんは被爆による左足のやけど痕がケロイドになり、ちゃんとボールを蹴ることができなかった。それを補うために、特徴だった俊足を生かし、強烈なタックルを身につけた。サッカーを始めたのが高校2年生で、技術がなかったので、ポジションは左サイドバック、当時は一番下手な選手の定位置だったという。だが、左足で蹴れないので、カットインして右足でシュートする練習をしたという。大学時代はゴールポストにわらを巻いて左足で蹴る練習をしたといっていたが、人の倍の努力をした。

日本代表のエースだった釜本邦茂さんを封じたことが評価されて、66年には日本代表にも選ばれた。同じ広島出身で被爆していた長沼健監督の目にとまった。今西さんがあるとき長沼監督に聞くと「僕も15歳の時に被爆して嫌な思いをした。今西くんは左足でうまくボールが蹴れないが、頑張れる。被爆した選手でも日本代表になれるというところを見せてやってくれ」と言われたという。66年12月のアジア大会（タイ・バンコク）などで活躍したが、脊柱管狭窄症などで、29歳で現役を引退した。

日本人のゼネラルマネジャー（GM）第1号といわれているが、きっかけはオフト。「欧州では選手を経験した人がチームづくりをする。日本もこれから、そういう人が必要になる」と、選手経験もあり、マネジメント力もあった今西さんの背中を押した。

さらにサッカーの普及活動にも力を入れて、中国地方だけでなく、四国、九州などもまわり、サッカー教室や指導者講習会をやっていた。そのお陰で日本でトップクラスの人脈を築いた。