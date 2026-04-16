雨の日移動を変える高機能コート！ 丸十コーポレーション「weer 安全走行支援キャンペーン」

記事ポイント weerが自転車の傘差し運転厳罰化を受けて安全走行支援キャンペーンを展開全天候型無縫製コートが公式オンラインモールで特別価格9,680円高い防水透湿性と動きやすさで雨の日の通勤や通学を快適に支える weerが自転車の傘差し運転厳罰化を受けて安全走行支援キャンペーンを展開全天候型無縫製コートが公式オンラインモールで特別価格9,680円高い防水透湿性と動きやすさで雨の日の通勤や通学を快適に支える

丸十コーポレーションは、自転車の青切符導入に伴う傘差し運転の厳罰化を受けて、「weer」安全走行支援キャンペーンを展開しています。

weer 全天候型無縫製コートは、雨の日の自転車移動で求められる安全性と快適性を両立した一着として注目を集めています。

公式オンラインモールでは、対象アウターを特別価格で購入できます。

丸十コーポレーション「weer 安全走行支援キャンペーン」

キャンペーン名：weer 安全走行支援キャンペーン実施期間：2026年4月14日から4月27日実施内容：公式オンラインモールで対象のweerアウターを特別価格で販売対象商品：weer 全天候型無縫製コート（レインコート）通常価格：19,800円（税込）キャンペーン特別価格：9,680円（税込）販売先：楽天市場、Amazon

丸十コーポレーションは、片手運転による視界不良や操作遅れのリスクに着目し、雨天時の安全走行を後押しする取り組みとして本キャンペーンを実施しています。

weer 全天候型無縫製コートは、傘を持たずに移動できる雨具として、新しい道路交通法への対応を意識する人に向けた選択肢です。

対象アイテム

weer 全天候型無縫製コートは、ステンカラーとフーディのデザインで展開され、通勤や通学の装いにも合わせやすい仕上がりです。

weer 全天候型無縫製コートは、キャンペーン期間中に大幅な値下げ価格で購入できるため、雨の日の移動用アウターを見直したい人にも選びやすくなっています。

機能性

素材：2.5層PUラミネート素材耐水圧：20,000mm透湿度：5,000g加工：無縫製技術（シームレス加工）

weer 全天候型無縫製コートは、軽量でストレッチ性のある素材により、ペダリングやハンドル操作を妨げにくい動きやすさを実現しています。

weer 全天候型無縫製コートは、高い防水性と透湿性を備え、雨の侵入を防ぎながら衣服内の湿気を逃がして蒸れにくい着心地をかなえます。

weer 全天候型無縫製コートは、スーツや制服、普段着の上から羽織りやすく、送迎や通勤後の着脱もスムーズです。

ブランド概要

ブランド名：weer運営会社：株式会社丸十コーポレーション創業：1911年所在地：大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-6-13

weerは、創業115年超の老舗メーカーが展開するライフスタイルブランドとして、日常着に溶け込むデザインと雨具としての機能性を両立しています。

丸十コーポレーションは、長年培った品質基準とものづくりの知見を生かし、天候に左右されにくい快適な日常を支える製品を提案しています。

weer 安全走行支援キャンペーンは、法改正をきっかけに雨の日の自転車移動を見直したい人にとって実用性の高い企画です。

weer 全天候型無縫製コートは、安全性、快適性、日常使いしやすいデザインをまとめて求める人に向いています。

楽天市場やAmazonで購入できるため、普段使うモールから選びやすい点も魅力です。

雨の日の自転車移動を支えるweerの安全走行支援キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. weer 安全走行支援キャンペーンはいつまで実施していますか？

A. weer 安全走行支援キャンペーンは2026年4月14日から4月27日まで実施しています。

Q. weer 全天候型無縫製コートはいくらで購入できますか？

A. weer 全天候型無縫製コートは通常19,800円（税込）のところ、キャンペーン期間中は9,680円（税込）で購入できます。

Q. weer 全天候型無縫製コートはどんな点が雨の日の自転車移動に向いていますか？

A. weer 全天候型無縫製コートは、動きやすいストレッチ素材、高い防水透湿性、無縫製加工による雨の侵入を防ぐ仕様で、雨の日の自転車移動を快適に支えます。

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