グループBLACKPINK（ブラックピンク）のメンバー、ジェニーが、米ニュース週刊誌タイムが選定する「今年最も影響力のある100人」に選ばれた。

15日（現地時間）、タイム誌が発表した「タイム100」のリストによると、アーティスト部門にジェニーが名を連ねた。韓国人としては唯一だ。

K−POPを代表する歌手であるジェニーは、昨年ソロアルバム『Ruby』で、K−POP女性ソロアーティストとして初めてビルボード（Billboard）のメインシングルチャート「HOT 100」に3曲を同時にチャートインさせる記録を打ち立てた。

シンガーソングライターであり、有名な映画監督J・J・エイブラムスの娘であるグレイシー・エイブラムスは、タイム誌にジェニーを紹介し「彼女の中心には魔法がある。画面を通じても、10万人が集まったスタジアムやパーティー、あるいはバックステージの通路で見るときも、同じようにあなたを引きつける」と評した。

このほか、同じアーティスト部門には韓国系米国人のポップスター、アンダーソン・パークや、ダコタ・ジョンソンらが選ばれた。

指導者部門には、米国のドナルド・トランプ米大統領や教皇レオ14世、中国の習近平国家主席、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相、日本の高市早苗首相、カナダのマーク・カーニー首相、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領、米国のマルコ・ルビオ国務長官、ニューヨーク市のゾラン・マムダニ市長らが選出された。

アイコン部門には、韓国系米国人のスノーボード選手クロエ・キムや、今年のミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪でフィギュアスケート女子シングル金メダルを獲得したアリサ・リウらが含まれた。