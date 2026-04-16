俳優の秋田汐梨（２３）と池田匡志（２６）が、４月２０日スタートのフジテレビドラマ「ｓｈａｒｅ」（関東ローカル、月曜、深夜１・００）にＷ主演する。モデル出身で、昨年Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「匿名の恋人たち」に出演した秋田と、サッカーで全国大会出場経験を持ち、今年ＭＢＳドラマ「本命じゃなきゃよかったのに」で主演を務めた池田。ともに役者として注目を集める２人が、累計発行部数３０万部を突破した同名コミックの実写化に挑む。このほどデイリースポーツのインタビューに応じ、お互いの印象や作品への思いを共有した。

秋田はファッション誌「ニコラ」「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」のモデルとして人気を集め、現在は俳優として多くの話題作に出演。今作では髪を３０センチほど切り、人生初のショートカットで新境地に挑む。

一方、「ずっとサッカーしかしてなかった」と語る池田は、徳島北高校時代、全国高校サッカー選手権に背番号１０番で出場した異色の経歴を持つ。１０月期日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」では、学生ランナー役で出演が決まるなど、勢いに乗っている。

今作は、女子高校生・日下はる（秋田）とゲイの青年・藤原理央（池田）が、シェアハウスで同居しながら特別な関係を築いていく物語。共演は２度目で、秋田は「前回は（池田が）私のストーカー役だった。その撮影中ずっと笑顔だったので、役と相まって本当に怖い人だと思ってた」と振り返ると、池田も「そりゃ気持ち悪いだろうな」と呼応した。

今作ではすでに打ち解けており、秋田は池田を「割とはっちゃけ系だし、子供の『なぜなぜ期』みたいな感じ」と説明。池田が「僕はクールに見られたい。でも心を許してくると子供の部分が…」と吐露すると、秋田は「それがかわいいところなんですよ！バレちゃってるのが」と笑いながら返した。２度の共演で、距離感はグッと縮まっている。

「距離感」は、今作には欠かせないテーマだ。池田は「（理央は）近いけど遠い存在。その曖昧さが良くも悪くも魅力」と語る。自身とは「真逆」という距離感の女性を演じた秋田も「今までは脈なしだと思ったらアタックしない考え方。でもこの役は、結ばれないとわかっていても２人なりの愛を育んでいく。諦めちゃいけない時もあるのかな」と役に思いを重ねつつ明かした。

難役と向き合い、高みを目指している。秋田は「台本では幸せそうな場面でも、撮影すると辛い瞬間も多くて監督に相談した」と回想。試行錯誤しながら役作りに励んだ。池田は「理解することは、決めつけないことに近いと感じた。人と人の関係は単純じゃない。曖昧さをそのまま受け取ってほしい」と熱を込めた。お互いの思いを共有した２人が、絶妙なハーモニーを紡ぎ出す。

◇秋田汐梨（あきた・しおり）２００３年３月１９日生まれ、京都府出身。１５年に「第１９回ニコラモデルオーディション」でグランプリを受賞し芸能活動を開始。１７年１月にドラマ「富士ファミリー２０１７」で俳優デビュー。１９年５月号でファッション誌「ニコラ」を卒業後、同年９月号から２５年７月号まで「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」の専属モデルとして活動。日常会話レベルの韓国語が話せる。

◇池田匡志（いけだ・まさし）１９９９年１２月１３日生まれ、徳島県出身。身長１７５センチ。徳島県立徳島北高校時代、第９６回全国高校サッカー選手権に背番号１０で出場。大学入試のため上京した際にスカウトされ芸能界入り。２１年にドラマ「ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ〜走る緊急救命室〜」で俳優デビュー。２３年にスーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」にジェラミー・ブラシエリ／スパイダークモノス役で出演し話題に。立教大卒。