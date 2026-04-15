南丹署前です。この30分の間にも警察車両とみられる車の出入りが何度かあり、静かな町に緊迫した空気が急に漂いました。

【写真を見る】【速報】父親が死体遺棄の関与認める供述 安達結希さん父親の逮捕状を請求 京都・南丹市【山中真MBS解説委員の現場リポート】

お伝えしている通り、安達結希さんの父親の逮捕状を請求する方針が固まったということです。

15日朝から父親に任意で話を聞いていたか

署から車で20分ほどのところに安達さんの自宅があり、朝から家宅捜索が行われました。



その際、午前7時ごろ、父親が自宅から出てきて車に乗り込む姿が確認でき、同じ車両が亀岡署に入ったことも確認されているので、朝から父親に任意で話を聞いていたものとみられます。

（ここまで山中真MBS解説委員午後11時15分頃のリポート）

父親が死体遺棄への関与を認める供述

――その後、安達さんの父親が任意の聴取に対し、死体遺棄への関与を認める供述をしていることがわかりました。警察は父親の逮捕状を請求しているということです。