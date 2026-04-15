「菊池風磨と同い年」と知って驚いたSTARTO社タレントランキング！ 2位「向井康二」を抑えた1位は？
1995年生まれのtimelesz・菊池風磨さん。バラエティーでの活躍やプロデュース力から、同世代の中でも存在感の大きさが際立っています。
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「菊池風磨（timelesz）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Snow Manの向井康二さんです。同学年ながら菊池さんは2008年に事務所入所・2011年デビュー、対する向井さんは2006年入所・2020年デビューという経歴。入所日とデビュー日のどちらを基準とするかで揉め、どちらも自分が先輩だと主張し合っていたそう。
2人とも『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）のレギュラーを務め、人気を集めています。また、4月6日から4週連続で放送される『Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました』（テレビ東京系）で司会を務めるなど、持ち前のトーク力を発揮しています。
回答者からは「デビューが先だからか、何となく先輩っぽさが出ている」（30代女性／兵庫県）、「ダンスにキレがあるのでベテランのイメージがありました」（20代男性／北海道）、「マッサマンと！？！？って目玉飛びでるぐらい驚いた」（20代女性／岐阜県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、SixTONESの京本大我さんです。菊池さんとは高校は違うものの、同じ電車で一緒に通学するなど、学生時代から交流があったことを明かしています。
京本さんは2020年に『Imitation Rain／D.D.』でCDデビューすると、メインボーカルとしてグループをけん引。ミュージカルで鍛えた抜群の歌唱力と王子様のようなビジュアルで、カリスマ的な存在感を放っています。また、4月12日スタートのドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）への出演が決定。大病院の御曹司として、初の医師役に挑戦します。
回答コメントでは「京本さんが若く見えるので同い年には見えないから」（30代女性／広島県）、「大我くんが美しすぎてもっと若い感じがするから」（30代女性／愛知県）、「きょもは赤ちゃんみがあるから」（30代女性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「菊池風磨（timelesz）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
2位：向井康二（Snow Man）／85票
2位にランクインしたのは、Snow Manの向井康二さんです。同学年ながら菊池さんは2008年に事務所入所・2011年デビュー、対する向井さんは2006年入所・2020年デビューという経歴。入所日とデビュー日のどちらを基準とするかで揉め、どちらも自分が先輩だと主張し合っていたそう。
2人とも『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）のレギュラーを務め、人気を集めています。また、4月6日から4週連続で放送される『Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました』（テレビ東京系）で司会を務めるなど、持ち前のトーク力を発揮しています。
回答者からは「デビューが先だからか、何となく先輩っぽさが出ている」（30代女性／兵庫県）、「ダンスにキレがあるのでベテランのイメージがありました」（20代男性／北海道）、「マッサマンと！？！？って目玉飛びでるぐらい驚いた」（20代女性／岐阜県）といったコメントが寄せられています。
1位：京本大我（SixTONES）／107票
1位にランクインしたのは、SixTONESの京本大我さんです。菊池さんとは高校は違うものの、同じ電車で一緒に通学するなど、学生時代から交流があったことを明かしています。
京本さんは2020年に『Imitation Rain／D.D.』でCDデビューすると、メインボーカルとしてグループをけん引。ミュージカルで鍛えた抜群の歌唱力と王子様のようなビジュアルで、カリスマ的な存在感を放っています。また、4月12日スタートのドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）への出演が決定。大病院の御曹司として、初の医師役に挑戦します。
回答コメントでは「京本さんが若く見えるので同い年には見えないから」（30代女性／広島県）、「大我くんが美しすぎてもっと若い感じがするから」（30代女性／愛知県）、「きょもは赤ちゃんみがあるから」（30代女性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)