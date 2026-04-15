Snow Man向井康二「潮時かと…」M！LKの挫折に深く共感！グループの絆と“辞めようと思った過去”を告白
テレ東では、4月6日（月）深夜24時30分から4週連続で、「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」を放送中！
【動画】Snow Man向井康二「潮時かと…」M!LKの挫折に深く共感！グループの絆と“辞めようと思った過去”を告白
2年半ぶりに復活したこの番組は、“気になる人”に1週間密着。その間に発した印象的な言葉をスタジオの巨大な“壁”にし、MCの向井康二（Snow Man）と向井慧（パンサー）が“気になるワード”をチョイス。言葉が生まれた瞬間のVTRを紐解きながら、当時の心境や裏側を考察する。
4月13日（月）、4月20日（月）の放送では、“気になる人”にM!LKが登場。「テレ東プラス」では、放送内容の一部を紹介する。
今回の“気になる人”がM!LKだと発表されると、「これは力が入っている。この番組本気！」と爆笑する向井慧。向井康二は「よくOKが出たね！ イイじゃん！」と“あのポーズ”を決める。
さらに向井慧が「（M!LKのこと）どう思ってるの？」とツッコむと、「何かの番組を見た時、Snow Manの昔の感じにちょっと似てる。バズる裏では苦労しているんだなと。“どう思ってる？”と言われたら応援と言うか…一応気にはしてますよ！」と本音が炸裂（笑）。
2014年に結成し、2025年「紅白歌合戦」に初出場したM!LK。M!LKと言えば「栄光と挫折ということで、向井慧が気になったのは「5000人キャパなのに2500人」というワード。スタジオでは、初期メンのリーダー・吉田仁人と塩粼太智が食事をしながら過去を振り返るVTRが流れ、2人がかつての苦い経験を語り始める。
それは、当時のM!LKにとっては最大規模となるデビュー3周年を記念した「パシフィコ横浜」のライブで起きた出来事だった。
セットの真ん中に置くはずだったミラーボールがサイズ間違いで入らず、急遽配置を変更するハプニングが発生。リハーサルも押してメンバーの不安が募る中、幕が上がると目の前に広がったのは、まさかのガラガラの客席だった――。
5000人のキャパに対し、集まったファンは2500人ほど。愕然とした彼らは、再びライブハウスでの活動に戻ることになったという。
吉田はその時、「うわーちょっとダメかもなって。よくよく考えたら酷だった」とコメント。
次の“気になるワード”は「ほんまに辞めようと思ってましたから」。すると今度は、ドラマの撮影を終えた塩粼のVTRが登場。
これまでの道のりを振り返って塩粼は、「しんどかった時期の方が多かったです」と吐露。しかしそんな苦境を乗り越えられたのは、「メンバーの存在があったからだ」と続ける。
コロナ禍などもあり、塩粼が「どうしようかな…」と悩んだ時期に、メンバーの佐野勇斗が「ドームツアーしたい」「紅白出たい」と、まるでそれが実現するかのように夢を語ってくれたそう。「（曽野）舜太も（山中）柔太朗も仁人も『大丈夫や！』って…そういう空気感があった」（塩粼）。メンバーの前向きな励ましが、塩粼を支えたという。
塩粼は「感謝してもしきれない…ほんまに夢が叶ってるし。M!LKが上手くいけば俺の人生上手くいくし、M!LKが調子悪かったら俺の人生も調子悪いし…。。M!LKは……超大好き！」と、グループへの熱い愛情を爆発させ、SNSでは「結構苦労してるんだな」「M!LKの情熱って気持ちがいい！」などの声が。
これを受けた向井康二は、こうしたグループへの還元意識やメンバー愛はSnow Manにも共通するとコメント。さらに向井自身も「大学に行く前に（Snow Man）を辞めようと思ったことがある。ここにいても難しいのかな…俺。潮時か…」と悩んだ時期があったが、家族の存在がそれを思いとどまらせたと明かした。
次の気になるワードは「Snow Man阿部 初解禁情報」。VTRに登場したのは曽野で、現在「気象予報士」の国家資格を取得するために勉強中であることを明かす。
「お天気お兄さんになりたくて…」と曽野。彼が国家資格を目指すきっかけとなった憧れの存在は、気象予報士の資格を持っているSnow Manの阿部亮平。
「僕も阿部さんみたいに、イケメン気象予報士になりたい！」と笑顔で語る。
そしてここで、曽野が阿部の初解禁情報を蔵出し！
「カッコいいとかのレベルじゃない。人としてできすぎていて…」と、阿部の人間性を絶賛する曽野。スタジオの向井康二も「知らん情報でした」と驚きを隠せなかった。
果たして、曽野とW向井が深く感動した阿部のエピソードとは？ TVer配信限定で公開中だ！
さらに番組では、吉田と塩粼のM!LKに対する哲学が語られ、向井康二が深く共感！
山中が「アイドルがバラエティ番組で活躍する難しさ」について語るVTRも。
4月20日（月）放送も、“気になる人”でM!LKが登場！ 佐野勇斗に異常事態発生！？
【動画】Snow Man向井康二「潮時かと…」M!LKの挫折に深く共感！グループの絆と“辞めようと思った過去”を告白
2年半ぶりに復活したこの番組は、“気になる人”に1週間密着。その間に発した印象的な言葉をスタジオの巨大な“壁”にし、MCの向井康二（Snow Man）と向井慧（パンサー）が“気になるワード”をチョイス。言葉が生まれた瞬間のVTRを紐解きながら、当時の心境や裏側を考察する。
M!LKが語る苦悩と絆 5000人キャパに2500人の現実
今回の“気になる人”がM!LKだと発表されると、「これは力が入っている。この番組本気！」と爆笑する向井慧。向井康二は「よくOKが出たね！ イイじゃん！」と“あのポーズ”を決める。
さらに向井慧が「（M!LKのこと）どう思ってるの？」とツッコむと、「何かの番組を見た時、Snow Manの昔の感じにちょっと似てる。バズる裏では苦労しているんだなと。“どう思ってる？”と言われたら応援と言うか…一応気にはしてますよ！」と本音が炸裂（笑）。
2014年に結成し、2025年「紅白歌合戦」に初出場したM!LK。M!LKと言えば「栄光と挫折ということで、向井慧が気になったのは「5000人キャパなのに2500人」というワード。スタジオでは、初期メンのリーダー・吉田仁人と塩粼太智が食事をしながら過去を振り返るVTRが流れ、2人がかつての苦い経験を語り始める。
それは、当時のM!LKにとっては最大規模となるデビュー3周年を記念した「パシフィコ横浜」のライブで起きた出来事だった。
セットの真ん中に置くはずだったミラーボールがサイズ間違いで入らず、急遽配置を変更するハプニングが発生。リハーサルも押してメンバーの不安が募る中、幕が上がると目の前に広がったのは、まさかのガラガラの客席だった――。
5000人のキャパに対し、集まったファンは2500人ほど。愕然とした彼らは、再びライブハウスでの活動に戻ることになったという。
吉田はその時、「うわーちょっとダメかもなって。よくよく考えたら酷だった」とコメント。
次の“気になるワード”は「ほんまに辞めようと思ってましたから」。すると今度は、ドラマの撮影を終えた塩粼のVTRが登場。
これまでの道のりを振り返って塩粼は、「しんどかった時期の方が多かったです」と吐露。しかしそんな苦境を乗り越えられたのは、「メンバーの存在があったからだ」と続ける。
コロナ禍などもあり、塩粼が「どうしようかな…」と悩んだ時期に、メンバーの佐野勇斗が「ドームツアーしたい」「紅白出たい」と、まるでそれが実現するかのように夢を語ってくれたそう。「（曽野）舜太も（山中）柔太朗も仁人も『大丈夫や！』って…そういう空気感があった」（塩粼）。メンバーの前向きな励ましが、塩粼を支えたという。
塩粼は「感謝してもしきれない…ほんまに夢が叶ってるし。M!LKが上手くいけば俺の人生上手くいくし、M!LKが調子悪かったら俺の人生も調子悪いし…。。M!LKは……超大好き！」と、グループへの熱い愛情を爆発させ、SNSでは「結構苦労してるんだな」「M!LKの情熱って気持ちがいい！」などの声が。
これを受けた向井康二は、こうしたグループへの還元意識やメンバー愛はSnow Manにも共通するとコメント。さらに向井自身も「大学に行く前に（Snow Man）を辞めようと思ったことがある。ここにいても難しいのかな…俺。潮時か…」と悩んだ時期があったが、家族の存在がそれを思いとどまらせたと明かした。
M!LK曽野が明かすSnow Man阿部亮平の初解禁情報
次の気になるワードは「Snow Man阿部 初解禁情報」。VTRに登場したのは曽野で、現在「気象予報士」の国家資格を取得するために勉強中であることを明かす。
「お天気お兄さんになりたくて…」と曽野。彼が国家資格を目指すきっかけとなった憧れの存在は、気象予報士の資格を持っているSnow Manの阿部亮平。
「僕も阿部さんみたいに、イケメン気象予報士になりたい！」と笑顔で語る。
そしてここで、曽野が阿部の初解禁情報を蔵出し！
「カッコいいとかのレベルじゃない。人としてできすぎていて…」と、阿部の人間性を絶賛する曽野。スタジオの向井康二も「知らん情報でした」と驚きを隠せなかった。
果たして、曽野とW向井が深く感動した阿部のエピソードとは？ TVer配信限定で公開中だ！
さらに番組では、吉田と塩粼のM!LKに対する哲学が語られ、向井康二が深く共感！
山中が「アイドルがバラエティ番組で活躍する難しさ」について語るVTRも。
4月20日（月）放送も、“気になる人”でM!LKが登場！ 佐野勇斗に異常事態発生！？