コメ作りのシーズンが到来です。柏崎市で極早生品種『葉月みのり』の田植えが始まりました。県内でもっとも早い新米の1つとして、8月下旬の販売を目指します。



柏崎市の田村農産は、今年3.4haの田んぼで『葉月みのり』を作付けします。15日は、1カ月ほどかけて育てた苗を植えました。



『葉月みのり』は、コシヒカリより早く8月中旬に収穫できる品種で、粒が大きく甘みが強いのが特徴です。2025年は猛暑の影響で、県内で収穫された葉月みのりの1等米比率は14%にとどまりました。



■田村農産 三上雅社長

「毎日の管理、水をやったり抜いたり、肥料をやったりと確実にこなしていこうと思っています。」



新米の葉月みのりは、JAの直売所で8月22日ごろに販売される予定です。