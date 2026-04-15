Mリーグ公式実況・松嶋桃、第1子出産を発表「出産ってすごい…！！！！！」 昨年末に“大学時代の同級生”と結婚
プロ麻雀リーグ・Mリーグで公式実況を務める日本プロ麻雀協会の松嶋桃プロ（41）が15日、自身のXを更新。第1子出産を発表した。
【写真】かわいい！生まれたばかりのMリーグ公式実況・松嶋桃の赤ちゃん
松嶋は生まれたばかりの赤ちゃんの写真とともに、「【ご報告】」と題し、「4/13の朝 第一子を出産しました」「ももたろうもわたしも元気です」と報告。
続けて「ここ数日でいろんな体験ができました」「出産ってすごい…！！！！！」とし、「とにかく今は世界の全てに感謝」と結んだ。
松嶋は、京都大学の才女で麻雀プロとして活躍。穏やかなしゃべり口でMリーグの公式実況も担当している。
【写真】かわいい！生まれたばかりのMリーグ公式実況・松嶋桃の赤ちゃん
松嶋は生まれたばかりの赤ちゃんの写真とともに、「【ご報告】」と題し、「4/13の朝 第一子を出産しました」「ももたろうもわたしも元気です」と報告。
続けて「ここ数日でいろんな体験ができました」「出産ってすごい…！！！！！」とし、「とにかく今は世界の全てに感謝」と結んだ。
松嶋は、京都大学の才女で麻雀プロとして活躍。穏やかなしゃべり口でMリーグの公式実況も担当している。