4月13日、元「KAT-TUN」の田中聖が、自身のTikTokにラップで歌唱する動画を公開した。動画内で見せた田中の “両腕” に注目が集まっている。

田中は2023年12月に覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、懲役2年8月の実刑判決が確定した。現在は出所し、久しぶりに歌唱する姿を見せた。

「TikTokアカウントは4月初めに開設したものと見られ、4月4日に過去にYouTubeで公開した動画を転載。今回は出所後、初めてのラップ動画となったのです。KAT-TUN時代にラップを担当していた田中さんですが、動画でも早口でリリックを刻み、ファンからその技術を称賛されています」（スポーツ紙記者）

動画では、白い半袖のTシャツ、黒いキャップとサングラスをつけて歌唱していた田中。ただ、TikTokのコメント欄では、

《腕のタトゥーめっちゃ増えたね》

《もう、タトゥー入れすぎてタトゥーンやん》

《いつのまに墨やば》

など、タトゥーに驚く声があがっている。

「田中さんは以前から腕や胸元にタトゥーを入れていましたが、今回の動画では二の腕から手の甲、指先までびっしり入ったタトゥーが映っていました。4月10日のTikTokのライブ配信では、ピンク色に染めた髪を披露しており、出所後もヤンチャなビジュアルを貫いているようです」（芸能記者）

出所早々、 “両腕ゴリゴリ” のタトゥーで衝撃を与えたようだ。田中の出所に関しては、2月下旬からSNSで噂になっており、本誌「Smart FLASH」が3月5日、聖の父親に息子が出所したか確認したところ、「はい、出ました」と認めていた。実家にいるか聞くと、「いや、ここにはいませんね」と、聖が “不在” であることを明かした。

「聖さんは2017年に大麻取締法違反で逮捕されて以降（※のちに不起訴処分）、千葉県柏の実家で生活していましたが、現在は別の場所にいる可能性があります。

ただ、3月11日には、歌手で弟の田中彪（ひょうが）さんのYouTubeチャンネルで田中一家の家族旅行の様子が公開された際、聖さんも映っていました。聖さんは、金髪に黒いパーカー、グッチのパンツでコーディネートしていました。

2013年に旧ジャニーズ事務所から契約解除されて以降、田中さんは俳優業などはせず、得意のラップを生かした音楽活動に重点を置いていました。

地元のライブハウスなどでマイペースに活動していたこともあったので、今後はTikTokを中心に配信活動を積極的におこなっていくのかもしれませんね」（同）

本誌は、動画を公開したアカウントが本人のものか確認のメールを送ったが、期限までに回答はなかった。たび重なる逮捕で家族やファンを悲しませた田中だが、今度こそ本当の再スタートとなるだろうか。