テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が１４日に放送された。

この日は「井口のこのメンツなら勝てる格付け」。格付け企画でワーストに名を連ねることの多いウエストランド・井口浩之が「このメンバーでこのテーマなら勝てる」という主旨で進行する。

井口は、モグライダー・ともしげ、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、お見送り芸人しんいち、きしたかの・高野正成らを選抜。「４０〜５０代の働く女性に聞いた意外とカワイイと思う芸人」のテーマで格付けに挑んだ。

井口は予想で、ともしげを最下位に指名。「僕は仲良いというか…。いつも一緒に遊んでるんですけど、解散が好きで。人の。そういうのが、まずあって」と、「Ｍ−１グランプリ」２０２１、２０２３の決勝に進出し、ポンコツキャラでブレーク中のともしげの意外な一面を明かした。

井口は、ともしげが、ザ・マミィ・酒井貴士が後輩芸人らと形成していた「酒井軍団」の壊滅にも関与していると告白。

「もう壊滅させてしまったんです。酒井軍団の一人が酒井の前で粗相をして、酒井がちょっと注意したみたいなのを。（後輩が）『俺、やっちゃったんですよね…』って、ともしげさんの前で言ったら、それを酒井に『なんか裏で悪口言ってたよ』みたいなこと言って…」と話した。

ともしげは「修復させようとしたのが逆にこじらせちゃって爆発…。良かれと思って、もちろん」と意図的ではなかったと釈明した。

ナダルは、ともしげが短気だと明かし「ともしげさん、僕も違う番組で一緒になってましたけど。それ（番組）も収録止めて。全部カットせえって…。収録、止めまくりますよ。ホンマに。（収録中にともしげが）『それ言ったら、もう何もしないよ？全くしゃべんない！今からしゃべりません。そしたら！』って」と苦笑。相方・芝大輔とも揉めていたといい「『芝くんがそれ言うなら、全くしゃべりません！』。これ、なんやねん…？って。芝さんが下向いて黙ったんですよ？」と笑わせた。

ともしげが「一回、一回、ちょっとありましたね…。それは」と苦笑しながら振り返っていた。