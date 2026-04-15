「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースが連勝で貯金を９とし、２桁の大台に迫った。先発の山本由伸投手が８回途中１失点、１０４球の熱投で勝機を呼び込んだ。試合後、ロバーツ監督は「きょうはまさにビンテージ・ヤマモト（本来の山本）だった」と絶賛した。

初回先頭のリンドーアに一発を浴びたが、ここから打者２０人連続アウト。七回のピンチを脱出し、八回はギリギリまでエースを信頼した。連打を浴び、２死一、三塁、球数が１０４球となったところでようやくベンチを出たが、昨年からなかなか見られなかった指揮官の信頼がにじんでくるシーンだった。

「前の２試合はうまく噛み合っていないように見えた。でもきょうはまさにビンテージ・ヤマモトだった。コマンドもよかったし、スプリットはストライクからボールへしっかりと落ちていた」と分析した指揮官。「必要な場面でのカーブもよかったし、外れた球も際どいコースの外れ方だった。そしてなによりきょうは彼の投球フォームが特別だった。今の彼らしさが出ていたと思う」と称賛を惜しまなかった。

山本はこの日、昨年まで使っていた青のグラブに戻して今季最長となる８回途中１失点の快投。「もう少しだったんで」と意図を明かしていた。