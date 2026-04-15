ReoNa、最新曲「結々の唄」のMusic Video公開決定！YouTube未公開ライブ映像を含む特別配信も実施決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

奄美大島出身のアーティストReoNaの新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」のMusic Videoが、2026年4月20日（月）20時にYouTubeプレミア公開されることが発表された。公開に先駆け、プレミア公開ページ（待機枠）が解禁されている。

「結々の唄」は、3月7日にReoNaの故郷・奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ

『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』にて初披露され、同日配信リリースされた。ReoNaの出身地である奄美大島に伝わる人と人とが支え合いながら生きていく「結（ゆい）の精神」を伝え、歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添った楽曲。

レコーディングには奄美大島出身アーティスト、城 南海（きずきみなみ）が奄美三味線とチヂンの演奏で参加し、伝統的な楽器を取り入れることで、サウンド面からも奄美に根差した世界観を表している。

また、同公演には島内外から約1,000名が来場し、YouTube LIVE配信では約10,000名の同時視聴を記録。奄美大島をはじめ鹿児島エリアのメディアでも取り上げられるなど、大きな話題となった。

今回公開されるMusic Videoは、奄美大島で撮影が行われ、楽曲の背景にある風景や空気感を映像として表現している作品に仕上がっている

YouTubeプレミア公開形式での配信となり、公開時にはリアルタイムでの視聴が可能となるのでお見逃しなく。

プレミア公開に向けて事前にリマインダー設定を行うことで、公開タイミングに合わせて視聴することができるので。ぜひ設定いただきプレミア公開を楽しみにお待ちいただきたい。

さらに、Music Videoプレミア公開に先駆け、同日の4月20日(月)19:00からは、ReoNaの過去のライブ映像を抜粋した約1時間の特別ライブ配信がオフィシャルYouTubeチャンネルで実施されることも決定した。

本配信では、YouTube未公開のライブ映像も含まれており、これまでのライブパフォーマンスをまとめて体感できる内容となっている。

なお、本配信はアーカイブの予定はなく、リアルタイムのみでの視聴となる。

奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」は、2026年3月7日0:00より各配信サービスにて配信スタートしている。

●配信情報

「結々の唄」（読み：ゆいゆいのうた）

配信中

配信リンクはこちら

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』セットリストプレイリスト

https://ReoNa.lnk.to/ShimayuiAmami

●ライブ情報

『ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM』

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜

会場：ぴあアリーナMM

ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

2026年10月3日(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月4日(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年10月20日(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

2026年10月24日(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月29日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

2026年11月23日(月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

2026年12月5日(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

2026年12月10日(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

「ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM」

「ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”」

オフィシャル1次先行申し込み

https://eplus.jp/reona/

「ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-」

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

チケット料金

1Fスタンディング：7,000円（税込）

2F指定席：8,500円（税込）

関連リンク

ReoNaオフィシャルサイト

https://www.reona-reona.com/