【速報】遺体で発見の安達結希さん自宅に警察が死体遺棄容疑で家宅捜索　【京都小学生行方不明】　　

京都府南丹市で3月23日から行方不明になっている安達結希さん（11）について、何者かが現場に遺体を遺棄した疑いがあるとして、安達さんの自宅に、15日朝、警察が死体遺棄容疑で家宅捜索に入った。

安達さんの自宅周辺には規制線が引かれ、多くの警察官が周囲を固めている。

自宅の前や周辺では、捜査員が巻き尺を手にして、何かの距離や長さを測ったり、メモを取る様子が見えた。

捜査関係者によると、捜索は自宅敷地内の住宅や倉庫などで行われているという。

これまでの捜索で通学用カバンや、安達さんのものとみられる靴が見つかり、13日午後には、小学校から南西に2キロほど離れた山林であおむけに倒れた状態の遺体が見つかった。

司法解剖の結果、遺体は安達さんだと判明。死因について警察は「不詳」と説明し、死亡した時期については「3月下旬」としていた。

遺体には明らかな刺し傷など大きな外傷は確認されておらず、着衣についても目立った損傷はないという。

警察は事件性の有無などについて、引き続き調べる方針だったが、15日朝、安達さんの自宅に家宅捜索に入った。