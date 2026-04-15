日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品「チキンタツタ」と新商品「タルタル油淋鶏（ユーリンチー）風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」など全6種を4月15日から期間限定で販売します。SNS上では、人気テレビアニメ「機動戦士ガンダム」とコラボした、数量限定パッケージが注目されています。

【画像】「飲み終わるとカップの向こう側に…！？」 コチラがマック×ガンダムコラボ・数量限定コラボパッケージのビジュアルです！（10枚）

「マックフィズ／フロート」のカップに仕掛けが…？

「チキンタツタ」は、1991年に初登場し、今年35年。定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”をプラスした新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」のほか、「チキンタツタ」にチェダーチーズを入れた「チーズチキンタツタ」も販売されます。

さらに、北海道産バターを使用してリニューアル登場となる「シャカシャカポテト じゃがバタ」、日向夏、甘夏の爽やかな味わいと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」も期間限定で販売されます。

同社の公式「X」アカウントは同月14日、「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」と「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」の「機動戦士ガンダム」数量限定コラボパッケージを紹介しています。ドリンク2種のカップには、頭部を失ったガンダムがビームライフルを構える、「ラストシューティング」と呼ばれる名シーンがデザインされています。

X上では、「飲み終わるとカップの向こう側に…！？」という公式アカウントのコメントに、「仕掛けがあるのかな」「反対側に何か絵があるんだね」「ジオングの頭？」「ジオングヘッド？」と、アニメでの名シーンが再現されているのではないかと予想する声が上がっています。

「めっちゃ楽しみ！」「飲みに走ります」との声も。限定パッケージはなくなり次第、終了となるため、「カップの向こう側」が気になる方は早めのチェックがおすすめです。

