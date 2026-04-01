変化が伝わる映像共有体制！ HLC「ソレイルミナーレ」比較動画共有ツール

記事ポイント ソレイルミナーレが比較動画作成ツールの加盟店向け提供を開始リハビリ比較動画の作成時間が約40分から約10分に短縮二次元コード配布でケアマネジャーがスマートフォンから変化を確認可能 ソレイルミナーレが比較動画作成ツールの加盟店向け提供を開始リハビリ比較動画の作成時間が約40分から約10分に短縮二次元コード配布でケアマネジャーがスマートフォンから変化を確認可能

リハビリ特化型デイサービスFC「ソレイルミナーレ」を展開するHLCが、利用者のリハビリ経過を比較動画にまとめる専用ツールの加盟店向け提供を開始します。

利用開始時と現在の映像を並べた比較動画を短時間で作成し、二次元コード化してケアマネジャーに共有できる仕組みです。

紙の報告書だけでは伝わりにくかった利用者の変化を、視覚的に確認しやすくなる取り組みとして注目されます。

HLC「ソレイルミナーレ」比較動画共有ツール

提供開始日：2026年4月14日提供対象：ソレイルミナーレの加盟店内容：利用開始時と現在の映像を比較動画化し、二次元コード化して共有作成時間：従来約40分、導入後約10分（自社検証）運用条件：利用者およびご家族の同意を得た上で運用

専用ツールでは、利用開始時と現在のリハビリ映像を並べた比較動画を作成し、そのまま二次元コード化まで一気通貫で行えます。

ケアマネジャーは配布された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、利用者の変化を映像で確認できます。

比較動画作成の効率化

従来作業時間：1本あたり約40分導入後作業時間：1本あたり約10分検証条件：素材準備済みの状態での自社検証対象工程：編集、加工、書き出し、二次元コード化まで

従来は編集や加工、書き出しを含めて1本あたり約40分かかっていた作業が、専用ツールの導入で約10分に短縮されます。

報告資料に動画を反映しやすくなることで、紙だけでは伝えにくかった日々の変化を共有しやすくなります。

加盟店を支える導入体制

店舗規模：全国26店舗内訳：ソレイルミナーレ17店舗、リハてらす9店舗支援内容：FC本部が導入から運用定着まで伴走支援今後の目標：3年以内に全国100店舗体制

ソレイルミナーレは、カフェのような空間設計とDXによる営業支援を両立させているのが特徴です。

FC本部が導入から運用定着まで伴走するため、IT活用に不慣れなスタッフでも取り入れやすい体制が整えられています。

利用者の変化を映像で確認できる仕組みは、ケアマネジャーや家族にとって状況を把握しやすいのが大きなメリットです。

現場側にとっても、作業時間の短縮によって利用者と向き合う時間を確保しやすくなります。

介護現場の情報共有を効率化しながら、サービスの質向上にもつなげる取り組みとして今後の展開が気になります。

HLCが展開する「ソレイルミナーレ」の比較動画共有ツールの紹介でした。

よくある質問

Q. このツールで何ができるのですか？

A. 利用開始時と現在のリハビリ映像を並べた比較動画を作成し、その動画を二次元コード化して共有できます。

Q. 比較動画は誰が見ることを想定していますか？

A. 主にケアマネジャーへの報告時に活用され、配布された二次元コードからスマートフォンで動画を確認できます。

Q. どれくらい作成時間が短縮されますか？

A. 自社検証では、従来1本あたり約40分かかっていた作業が約10分まで短縮されたとしています。

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