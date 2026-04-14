１４日、中国の高速鉄道で移動するトー・ラム氏。（北京＝新華社記者／金良快）

【新華社北京4月14日】ベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席は14日午前、中国の国賓として4日間の訪問を開始した。北京到着後、直ちに高速鉄道に乗り、河北省の雄安新区を視察した。

１４日、高速鉄道で雄安新区に到着したトー・ラム氏（中央）。（北京＝新華社記者／金良快）

１４日、雄安新区の先行開発区総合サービスセンターを視察するトー・ラム氏（前列手前から２人目）。（北京＝新華社記者／金良快）

１４日、雄安新区の先行開発区総合サービスセンターを視察するトー・ラム氏（中央）。（北京＝新華社記者／金良快）