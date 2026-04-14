4月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、入院中のマツコ・デラックスに代わり、大久保佳代子とタイムマシーン3号（山本浩司・関太）がスタジオに登場。VTRを見守るなかで、大久保が共演者の意外な素顔を暴露する一幕があった。

【映像】大久保佳代子「すごい感じ悪かった」好感度芸人の裏の顔を暴露 有吉も「感じ悪い」と断言

この日は、U字工事が「都道府県魅力度ランキング」総合満足度1位に輝いた香川県を紹介。一行が人気店「山内うどん」を訪れると、大久保は「ここ行った！」と身を乗り出す。実は以前、タイムマシーン3号とともにロケで訪れた場所だという。

関が「初めて大久保さんとロケ行かせてもらったのがここ」と当時を懐かしむと、大久保の口からは意外な思い出が飛び出した。

「初めて関君にお会いして、こんな太って短パン履いているのに、すごい感じ悪くて」

関の陽気なビジュアルからは想像もつかない陰気な態度に、当時は驚きを隠せなかったという大久保。「喋らないし、カメラが回っていないところでサッといなくなるし、すごい感じ悪くて」と振り返ると、MCの有吉弘行もなぜか「そうなんですよ」と即座に同調する。

同じ事務所の後輩で共演歴も長いだけに、関の“裏の顔”を熟知している有吉は、「関って感じ悪い」と断言。「タクシーの運転手と口ききたくないから、どんなに遠いところでも自家用車で行くんですよ。コミュニケーション取りたくないから」と、徹底した“人嫌い”エピソードを暴露した。

これに対し、関は「まぁ遠くまで（自家用車で）行きますよ」と苦笑いで認め、スタジオは大きな笑いに包まれた。