4月13日までに、19社を経営する起業家でインフルエンサーの水沢よしあのTikTok『社長ファイトクラブ（ようちゃん）』が更新された。その中で、3月17日に万引きで逮捕された坂口杏里が出演。近影が公開され、騒然となっている。

《坂口杏里さんの素性を暴いてみたら意外な結末に、、》と題された動画は、体重×100円の金額分のプレゼントを購入するという企画。冒頭で坂口は自身の体重を『65kgです』と回答し、水沢氏とともにプレゼントを買いに出発した。

「坂口さんは長い黒髪を巻き髪にセットしていました。服装は、黒のスウェットにチェック柄のスカートを合わせ、腰に白いカーディガンを巻いたラフさを感じさせるものでした」（芸能プロ関係者）

逮捕された直後、『JUNYAちゃんねる【素人インタビュア-JUNYA】〜声を聴かせて〜』に出演した際には、長い髪を下ろしすっぴんで登場。しかし今回は、表情も明るく、情緒は安定しているように見える。

視聴者は彼女のふっくらした姿に驚いたようで、コメント欄には《妊婦さんなのかな》《腰巻きがお相撲さんのマワシにみえてびっくりした》《子供抱っこしてるのかと思った》などの声が相次いだ。

「坂口さんは3月上旬から、バーを経営している新宿二丁目のウヅちゃんのTikTok動画に登場。スウェットなどラフな服を着ていた坂口は、芸能活動をしていた時よりもかなりふっくらした姿が話題に上がりました。しかし今回はスカートをはいているからか、よりお腹周りが目立ちました。ご自身では65kgとコメントしていましたが、“それ以上に見える”との声も多く出ています」（芸能プロ関係者）

しかし今回の動画で話題になったのは、それだけではなかった。

「買い物が終わると、水沢氏が『最後に、将来の夢を聞かせてください』と質問。すると坂口さんは、『お花屋さんです』『お花が好きだから』と回答したのです。逮捕後には、『子どものめんどうを見るとか、介護系とかそういうことにたずさわっていきたい』と語っていたにもかかわらず、早くも方向転換したことに視聴者は唖然。これまでの破天荒な振る舞いも相まって、“気まぐれさ”には呆れ声が多く上がっています」（前出・芸能プロ関係者）

坂口の再生への道のりは険しそうだ。