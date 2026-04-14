俳優の松山ケンイチが１４日、Ｘを更新。アカウント名を変更し、またもネットを混乱させている。

松山はＸのアカウント名を「火曜ドラマ鮨リブート毎週火曜よる１０時放送」に変更。１４日午前の投稿で、３月に終了したＴＢＳ系日曜劇場「リブート」のＸに対して「リブート公式！いつまでおかわりやってんだ！君たちが暴れているせいで未だにリブートの事言われるよ感謝祭の時も今田さんに言われたよもうケーキ職人じゃなくて鮨職人になってるから頭こんがらがっちゃったよ君たちがいつまでも暴れてるなら私も暴れますよまたリブートして鈴木亮平と小手伸也に突撃しますよ？それを回避したいなら今日放送の傑作鮨ドラマの宣伝を上手に上品な感じでおかわりリブートの投稿に紛れ込ませて宣伝しろくだい」と訴えていた。

松山は「リブート」放送中もアカウント名を変更し、話題に。「リブート」が終了し、自身が出演するＴＢＳ系火曜ドラマ「時すでにおスシ！？」のＰＲに余念がなかったが、あまりにも「リブート」が話題となることから、強攻策に打って出たようだ。

ファンからも「いや、そこにリブートします？ｗ」「またなんか心臓に悪そうなこと始めてるっ！」「鮨リブートとは？笑」「またゴリ、、亮平さんに怒られちゃいますよ」などのツッコミが上がっていた。