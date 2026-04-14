ローソン、「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナル焼きそば&おにぎりを発売【関東甲信越限定】
ローソンは4月14日より、「ペヤング 激辛やきそば」とコラボした「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」「激辛ペヤングおにぎり」の2品を、関東甲信越地区の「ローソン」にて販売している。
ローソン「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」「激辛ペヤングおにぎり」
コラボ商品は、群馬県伊勢崎市に本社を置くまるか食品の「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナルメニュー。
「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」は、麺にあおさや削り節を混ぜ合わせ、和風だしを加えることで、辛さだけではなく旨味も感じられる一品。付属の激辛ソースを加えることで、好みの辛さを楽しむことができる。
「激辛ペヤングおにぎり」は、ご飯を炊く時と炊き上がった後の2回激辛ソースを入れたそばめし風おにぎり。ペヤングの特徴である「ふりかけ」を混ぜ込んでいる。
ローソン「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」「激辛ペヤングおにぎり」
コラボ商品は、群馬県伊勢崎市に本社を置くまるか食品の「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナルメニュー。
「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」は、麺にあおさや削り節を混ぜ合わせ、和風だしを加えることで、辛さだけではなく旨味も感じられる一品。付属の激辛ソースを加えることで、好みの辛さを楽しむことができる。
「激辛ペヤングおにぎり」は、ご飯を炊く時と炊き上がった後の2回激辛ソースを入れたそばめし風おにぎり。ペヤングの特徴である「ふりかけ」を混ぜ込んでいる。