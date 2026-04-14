アダストリアが展開するファッションブランド「GLOBAL WORK（グローバルワーク）」から、世界中から愛され続ける魔法使いの物語「ハリー・ポッター」のスペシャルコレクションが登場。

映画の名シーンを楽しめる機能性Tシャツや、親子で使えるトートバッグなど、ゴールデンウィークのお出かけから日常のあらゆるシーンまで、魔法のワクワク感で彩る特別なコレクションです☆

GLOBAL WORK KIDS「ハリー・ポッター」スペシャルコレクション

スケジュール：

予約発売日：2026年4月10日（金）12:00〜順次予約サイト：https://www.dot-st.com/globalwork/disp/itemlist/?dispNo=002003309発売日：2026年4月24日（金）10:00〜順次 ※商品の入荷状況により、事前告知なしに発売日が変更されることがあります販売店舗：GLOBAL WORK全店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）ほか

学校だけでなく休日にも毎日着たくなるような「7days style for kids」をコンセプトに、子ども目線はもちろん、親にとってもうれしい機能やデザインなどを工夫したアパレルやグッズを展開している「GLOBAL WORK KIDS」

今回発表するコレクションでは、親世代にとっても思い入れの深い、シリーズ第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』の象徴的なシーンを題材にしています。

自信満々に手を挙げる「ハーマイオニー・グレンジャー」の姿や、物語の鍵となる「組分け帽子」の儀式、そして愛らしくもミステリアスな「ミセス・ノリス」など、映画の感動が蘇るシーンをピックアップ。

大ヒットの原点である第1作のノスタルジックな雰囲気と、現代のファッショントレンドであるヴィンテージを掛け合わせたデザインで展開されます。

Tシャツには、ブランドのロングセラーアイテムである「ヘビロッTEE」シリーズを採用。

元気いっぱいに動き回るKIDSに嬉しいタフな耐久性と、やわらかな着心地を両立しています。

さらに、これからの季節に不可欠な吸水速乾機能を備え、日常の通学からアクティブな休日まで、幅広いシーンでの着用を想定したファッションアイテムです。

トートバッグは、Tシャツと連動したアートで、親子でのリンクコーデも可能。

サブバッグとしても活躍するサイズに仕上げているため、レジャーシーンにもおすすめです。

Tシャツ「ハーマイオニー・グレンジャー シリーズ」Harry PotterヘビロッTEE半袖/キッズ

価格：各2,790円（税込）

カラー展開：

・チャコール（Hermione Granger）／オフホワイト（It’s LeviOsa）

・ブラック（The Great Hall）／オフホワイト（The Sorting Hat）／ブラック（Harry Potter）／オフホワイト（MRS NORRIS）

サイズ：130-160cm

タフな綿100%を使った「ヘビロッTEE」

吸水速乾、アンチピリング機能に加え、ネックラインがヨレにくいところがポイントです。

「ハーマイオニー・グレンジャー シリーズ」では、主人公の親友であり、優秀な生徒である「ハーマイオニー・グレンジャー」にフォーカス。

彼女の強さの源である知性と、ファンなら誰もが耳に残っている名言がデザインの核になっています。

18：チャコール/Hermione Granger

『ハリー・ポッターと賢者の石』で見せた挙手のシーンに、“BOOKS AND CLEVERNESS（本と知恵）”という「ハーマイオニー・グレンジャー」を象徴するキャッチフレーズを添えたデザイン。

かすれプリントによる、古着のような柔らかな風合いが特徴です。

06：オフホワイト/It’s LeviOsa

『ハリー・ポッター』の世界観をスタイリッシュな英語タイポグラフィで楽しめるTシャツ。

「ハーマイオニー・グレンジャー」が「ロン・ウィーズリー」に浮遊呪文の正しい発音を教えるシーンの名言がデザインされています。

ホグワーツ魔法魔術学校 フォトデザインシリーズ「Harry PotterヘビロッTEE半袖」

価格：各2,790円（税込）

カラー展開：チャコール（Hermione Granger）／オフホワイト（It’s LeviOsa）／オフホワイト（MRS NORRIS）／ブラック（Harry Potter）

サイズ：110-120cm

ホグワーツ魔法魔術学校での日常や、物語を彩る重要なモチーフをデザイン。

大人の日常着としても馴染む、洗練されたヴィンテージ感を楽しめるシリーズです。

10：ブラック/The Great Hall

ホグワーツ魔法魔術学校のロゴと各寮のモチーフがフロント面にあしらわれたTシャツ。

バック面にはホグワーツ魔法魔術学校の大広間の風景に “ALWAYS THERE TO WELCOME YOU HOME”（いつでもあなたを温かく迎え入れる）というメッセージが添えられています。

07：オフホワイト/The Sorting Hat

組分け帽子の儀式や、魔法薬の瓶など、『ハリー・ポッターと賢者の石』の象徴的なシーンをプリントしたTシャツ。

図鑑のような知的な雰囲気を感じるデザインです。

フロント胸部には『ハリー・ポッター』のロゴが刺繍されています。

09：ブラック/Harry Potter

黒地のTシャツにグリーンで文字を落とし込んだ一着。

『ハリー・ポッターと賢者の石』を象徴する魔法のアイテムが図鑑のように並んだデザインです。

05：オフホワイト/MRS NORRIS

ゴールド箔のロゴが美しいファッションアイテム。

ホグワーツの管理人「アーガス・フィルチ」の猫「ミセス・ノリス」が大胆にレイアウトされています。

トートバッグ「Harry PotterキャンバストートBAG/キッズ」

価格：各2,490円（税込）

カラー展開：ブルー（Harry Potter）／ナチュラル（MRS NORRIS）／ブラック（Hermione Granger）／ナチュラル（It’s LeviOsa）

サイズ：FREE

Tシャツとお揃いのアートをプリントした、キャンバストートバッグ。

家族でのお出かけにはもちろんのこと、A4書類はパソコンも入り、普段使いにぴったりのサイズ感です。ハンドルにお好きなチャームがつけられる、Dカン付きの仕様です。

映画の世界観を身近に感じながら、実用性も兼ね備えたファッションアイテムが多数ラインナップ。

2026年4月24日より販売が開始される、GLOBAL WORK KIDS「ハリー・ポッター」スペシャルコレクションの紹介でした☆

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