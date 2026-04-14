100頭しかいない幻の豚はいかが？「高嶺の豚」しゃぶで疲れを癒そう

ゴルフの話を肴に一杯…という気分ではなく、空腹をしっかり満たしたい日はありませんか？今回は、港区赤坂にある豚しゃぶが堪能できるお店を紹介します！

豚しゃぶの概念が覆る幻の豚と上品な白出汁

炭火しゃぶしゃぶ高嶺の豚-東京・赤坂

梅山豚堪能コース9800円（税込・初回時のみ8000円）／写真は３人前。出汁のベースは、焼きあご、かつおぶし、まぐろぶしと昆布。運ばれる直前にはまぐりが加えられる。豚バラ肉とともにキノコや野菜を加えると旨味がさらに増していく。薬味の山椒ベースのオリジナル黒こしょうや、はちみつ漬の梅干と合わせても絶品。

6月28日、和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドで飼育されていた４頭のジャイアントパンダが中国に返還された。日本でパンダブームとなったのは１９７２年のこと。田中角栄首相による日中国交正常化の象徴である。しかしその一方で、同時期に梅めい山しゃん豚とん10頭が寄贈されたことは知られていない。

梅山豚は西遊記の猪八戒のモデルとなった豚で、希少種のため90年以降の新たな輸入は困難となった。現在日本にいる原種は農林水産省と茨城県境町の塚原牧場が飼育する１００頭前後のみ。梅山豚は多産だが、一般的な豚の３分の１ほどの体重で生まれるため、飼育に２倍の時間がかかる。

「高嶺の豚」は、このバラ肉をしゃぶしゃぶで提供する。火入れに使われるのは紀州の備長炭。爆ぜることが少なく、出汁が沸騰せずに保たれるためアクが出ない。脂身はさらっと上質で、甘いのが特徴だ。しゃぶしゃぶを堪能しながら、同時に４種のキノコを加えていくと、味がどんどん変わっていく。

残るのは、奥行きのある、塩味を抑えた極上の出汁。すだちソーメンにするか、雑炊か、はたまたスープカレーか。究極の選択が、最後のお楽しみだ。

今月のゴルフ好き店主 伊藤大貴さん

店長の伊藤さんは地元長野でコロナ禍自粛していたときにゴルフをはじめる。毎日練習場に通い、週３ペースでラウンドするうちにメキメキ上達。スコアは90前後。23年11月にオープンし、オーナーらと千葉や茨城でラウンドしている

所：東京都港区赤坂3-21-10 赤坂青明ビル４階Ａ室

営：11:30～23:00（完全予約制）

休：日曜

☎ 03-6772-5501

いかがでしたか？ 港区赤坂に行った際は、ぜひ足を運んでみてください。

文＝長岡 努

写真＝小林 司