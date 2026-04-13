アイドルグループ・アップアップガールズ（2）を卒業後は女優、グラビアと多岐にわたる活動をしている佐々木ほのかさんのデジタル限定写真集「思い出になるまで」（撮影：田畑竜三郎、税込2200円、ワニブックス）がリリースされました。



【写真】つるん真っ白陶器肌の佐々木ほのかさん

同写真集は「ラストティーン」をテーマに19歳の佐々木さんを撮影。少女から大人の女性へと成長している真っ只中を収めた作品です。元来の愛嬌あふれる可愛らしい様子もさることながら、大人へ一歩近づいた艶やかな雰囲気も伝える内容です。ブラックのバンドゥビキニや純白ワンピ、定番の三角ビキニを着こなした胸元あらわの佐々木さんの公開カットは必見です。



【佐々木ほのかさんプロフィル】

ささき ほのか 2006年1月30日生まれ 福岡県出身 身長156cm 2018年にアップアップガールズ（2）に加入。2025年4月にグループを卒業。2023年に週刊ヤングマガジン（講談社）にて水着グラビアデビュー。以降、漫画誌をはじめとした、雑誌の表紙を何度も飾る。現在はショートドラマに出演するなど女優にも挑戦し、活動の幅を広げている。