ことし3月、アメリカのニュース雑誌『TIME』が、「世界で訪れるべき場所50選」の1つに今年は、伊勢神宮を選出しました。その理由について担当者は。

【写真を見る】TIME誌が選出 ｢訪れるべき場所50選｣の1つに伊勢神宮 “控えめで厳かな建築物の最高峰” 次回｢式年遷宮｣の観光客誘致に追い風なるか

（伊勢市産業観光部インバウンド誘客係 太田徹さん）

「“唯一無二の魅力”ということで受け入れられたのでは」

記事では伊勢神宮についてこう紹介しています。



「日本で最も重要な神社であり、今日でも控えめで厳かな建築物の最高峰といえる」





また、式年遷宮については…「日本産のヒノキを使い、金属のくぎやねじを使わずに建てられる社殿が、1300年以上にわたって20年ごとに解体再建を繰り返してきた」

（伊勢市 太田さん）

「『TIME』誌は発信力が高い媒体と聞いているので、アメリカだけでなく世界の人が記事を目にして、伊勢神宮へ足を運ぶ人が増えるのではと期待」

「『オーバーツーリズム』という事態にならないよう…」

毎年700万人から800万人の参拝者が訪れる伊勢神宮。



前回の式年遷宮の年・2013年は、倍の1420万人が訪れました。来たる2033年も、TIME誌の記事が観光客誘致に“追い風”となりそうです。しかし…

（伊勢市 太田さん）

「『オーバーツーリズム』という事態にはならないよう未然に防ぐ必要がある。たくさんの人に“訪れてもらう”だけでなく、伊勢神宮を“理解”してもらって、伊勢に宿泊し食や体験を観光の中で楽しんでほしい」



20年に1度の式年遷宮。伊勢神宮は伝統を継承しつつ、常に若々しくあり続けようとする「常若（とこわか）」の精神文化を育んできたといいます。

伊勢市は世界からの目も意識しながら、「持続可能な街づくり」を続けていきたいということです。