ＨＰＣシステムズ<6597.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。前週末１０日の取引終了後に、企業・研究機関における生成ＡＩ・ＬＬＭ導入を支援する新サービス「ＡＩ基盤アセスメント」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



同サービスはモデルサイズ、同時利用人数、コンテキスト長、応答性能などの条件を踏まえ、ＧＰＵメモリ容量、推論方式、並列構成を含めた構成検討を実施。更にＧＰＵサーバー構成に加え、ストレージ、ネットワーク、推論ソフトウェアスタックを含め、実運用を見据えた総合的な構成整理を行うという。ＰｏＣ（概念実証）環境から本番導入を見据えた構成設計と検証観点を整理し、レポートとして提示することで、生成ＡＩ・ＬＬＭ導入に向けた意思決定を支援する。



出所：MINKABU PRESS