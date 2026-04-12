遡ること19年前、お祭り男・宮川大輔が誕生。以来、体を張って世界中の祭りに挑戦してきたが、今や体はボロボロ。世界と戦い続けるには厳しいコンディションとなっていた。

そこで2代目のお祭り男を誰かに託したい。その男は手越祐也！

2人がやってきたのは、タイの首都・バンコク。案内してくれるのは、祭り実行委員のパオさん。

今回挑戦するのは「スポーツスタッキング」。12個のプラスチックカップを決められた形に積み上げ、崩して元に戻すまでのタイムを競う競技。タイはこの競技の強豪国の一つで、今年はアジアチャンピオンシップも開催されるなど注目を集めている。

今回はケガのリスクが少ない競技ということで、師匠・宮川も参戦決定！ただし2人は同じ部門には出場できない。宮川はシニア部門、手越は19〜40歳部門にエントリー。

競技は「3-3-3」「3-6-3」「サイクル」の3種目。この3種目の合計タイムで順位を競う。さらに事前テストでレベル分けを行い、それぞれ3つの階級に分かれて競い合う。

まずは実戦練習。練習前の実力を測るタイムトライアルでは、宮川が勝利！

そしていよいよ階級分けテスト。手越の記録は22秒722。宮川はそれを上回る21秒754をマーク。

計測後も2人は練習を続け、納得いくまでおよそ7時間カップと向き合い続けた。

迎えた祭り当日。今大会は5位までが表彰対象という最も甘い表彰台。

手越は19〜40歳部門のビギナークラスに出場。エントリーは6人。宮川はシニア部門ビギナークラス、出場は5人。つまり、表彰台は確定！

まずは手越の挑戦。

3-3-3では1回目から勝負強さを発揮。

3-6-3では3回目にベストタイムを記録。

サイクルは2回目に最高記録を叩き出した。

続いて宮川。

3-3-3では3回目で見事、3秒台をマーク。

3-6-3は2回目でベスト更新。

ラストのサイクルも、3回目で好記録を叩き出した。

そして結果発表。

手越は5位入賞！宮川は見事、2位に輝いた！

以上、タイからスポーツスタッキング大会をお届けしました！