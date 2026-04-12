驚異のＰＫ阻止率６２・５％　“ＰＫ職人”ＧＫ長沢祐弥が埼玉スタジアム初勝利呼ぶ込む「勝利の力になれたことがうれしい」

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節 浦和―東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）

東京Ｖが敵地で浦和と対戦し、１―１から突入したＰＫ戦を３―１で制して、埼玉スタジアムで初勝利を挙げた。

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“ＰＫ職人”ＧＫ長沢祐弥が、再び主役となった。先行の浦和１人目の渡辺のキックを右へ飛んでセーブすると、２番手のサビオのキックも右へ飛んで連続セーブ。浦和４人目の照内が失敗し、最後は稲見が決めて勝利を決めた。

長沢は第８節のＦＣ東京戦でも２本セーブしており、ＰＫ戦では８本中５本阻止し、ＰＫ阻止率は驚異の６２・５％を誇る。「苦手ではないけど、そんな好きではない。出来れば９０分で勝ちたいなとか、クリーンシート（無失点）に抑えたいという気持ちは強い」としたが、「ＰＫは（止めて）うれしいというより、止められた安心の方がでかいです。事前情報で相手が蹴り分けてたり、うまかったので、先に動かないようにしてタイミングだけしっかり合わせようとしました」と振り返った。

これでチームも今季のＰＫ戦は３戦全勝。城福監督は日頃の練習の成果を強調していたが、長沢も「練習で外してヘラヘラしている選手はいないですし、どんな形であれ、最後まで勝つということは練習からみんな意識している」と話す。キッカーも３試合のＰＫで１３本中１１本成功させるなど、緊張感のある日常の練習の成果が、勝ち点につながっている。

これで０４年の初対戦（２●７）から１分け４敗だった埼玉スタジアムでの初勝利も記録。試合を通して好セーブを見せていた長沢も「どんな形であれ、チームの勝利の力になれたことがすごくうれしい」とうなずいた。