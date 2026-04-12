Minimalから母の日に贈る特別スイーツ♡希少苺“女峰”のガトーショコラ

チョコレート専門店「Minimal」から、母の日にぴったりの特別なガトーショコラが登場♡バレンタインで即完売した人気商品が、希少苺“女峰”を贅沢に使用し、さらに魅力を増して再登場します。芳醇な香りと果実味、チョコレートのコクが重なり合う贅沢な味わいは、特別な日のティータイムにぴったり。大切な人へ感謝を伝えるギフトとしても注目の一品です。

希少苺“女峰”の贅沢仕立て

価格：3,990円(税込)

「苺のガトーショコラ-いちご家めい-」は、国内生産わずか1％の希少苺“女峰”を使用した特別なスイーツ。

香川県の「いちご家めい」が育てた大粒で香り高い苺を使用し、果実の魅力を最大限に引き出しています。

焼き上げ前と焼き上げ後の二段階で苺ジャムを重ねる“二段仕込み”により、溢れるような果実感を実現。

噛むたびに広がる甘酸っぱさと香りが、贅沢なひとときを演出します。

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チョコとカスタードの極上バランス

ガトーショコラ生地には、ガーナ産カカオを使用したまろやかなスイートチョコレートを採用。バニラのような甘い香りが特徴で、苺の酸味と絶妙に調和します。

さらに中央には、埼玉県「田中農場」の“宝玉卵”を使ったカスタードクリームをイン。

カカオハスクを飼料として再利用するサステナブルな取り組みから生まれた卵が、より深いコクとまろやかさをプラスしています。

素材同士が引き立て合う、繊細で奥行きのある味わいが魅力です。

母の日に贈る特別仕様

オンラインストアでは2026年4月14日（火）より、全店舗では2026年5月1日（金）より販売されます。

取扱店は富ヶ谷本店・代々木上原店・祖師ヶ谷大蔵店・麻布台ヒルズ店・仙川店・オンラインストア。

母の日限定の華やかなラッピングも用意されており、箱を開ける瞬間から特別感たっぷり♡感謝の気持ちをやさしく伝えるギフトとしてもおすすめです。

心ときめく母の日ギフトに♡

希少な苺とチョコレートの魅力をぎゅっと詰め込んだMinimalのガトーショコラは、特別な日にふさわしい贅沢な一品♡味わいはもちろん、サステナブルな背景や美しい仕上がりも魅力です。母の日の贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。大切な人と過ごすひとときを、より特別に彩ってくれるスイーツをぜひチェックしてみてください。