ベルギーリーグで日本選手の技術が爆発

欧州ベルギーで日本のサッカー選手が見せた「美しすぎる崩し」にファンが騒然としている。「鳥肌立つレベル」「見たことがない難易度」とコメントが集まった。

現地11日に行われたプレーオフ。日本人が多く所属するシント＝トロイデンは、ホームでクルブ・ブルッヘとの第2節に臨んだ。絶賛されたのは前半22分の先制ゴールのシーン。ゴール前で細かく4本のパスをつないで相手を崩すと、最後はMF伊藤涼太郎がGKとのタイミングをずらして左足で流し込んだ。

日本の日曜の朝、試合を配信した「DAZN」が「美しすぎる崩し 強豪相手にホットライン炸裂 後藤啓介の芸術アシストから 伊藤涼太郎が先制ゴール」と題してXに動画を公開すると、ファンからの賛辞が並んだ。

「何回も見てしまう芸術的パスワーク」

「オシャレ過ぎる そーきたかって感じ」

「完璧すぎる連携…鳥肌立つレベル」

「こりゃ、気持ちいいな」

「見たことがない難易度のパスワークとフィニッシュ」

「芸術品ぐらい綺麗」

「日本代表みたいな崩しだな！」

試合はその後クルブ・ブルッヘの逆転を許し、シント＝トロイデンは1-2で敗れた。



（THE ANSWER編集部）