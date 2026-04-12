「TENTIAL」から「BAKUNE」の知見を活かした新作夏用布団が発売中！4月14日まではお得なキャンペーンも
記録的な猛暑が続く近年の夏。熱中症対策として、夜通し冷房をつけることが新常識となりつつあるが、「朝起きると体が冷え切っている」「冷房をつけていても寝苦しくて目が覚める」といった悩みを抱えている人も多いのではないだろうか。
【写真】夏の蒸し暑さによる睡眠不足を解消してくれる「BAKUNE 掛け布団 クール」(1万9910円〜3万3990円)
そんな夏の悩みを解消してくれる頼もしいアイテムが、ウェルビーイングを追求するコンディショニングブランド「TENTIAL」から登場！冷房環境下での睡眠を最適化する「BAKUNE」シリーズの新作夏用掛け布団が、2026年4月1日より発売中だ。
累計販売数150万セットを突破したリカバリーウェア「BAKUNE」の知見を活かし、“冷やしすぎず、蒸れさせない”理想の睡眠環境を実現した本製品。本記事ではその見どころと、4月14日(火)まで開催中の「SPRING CONDITIONING」キャンペーンについて紹介する。
■“ひんやり派”も“肌触り重視派”も大満足の2タイプ
夏場の快適な眠りの鍵は、布団の中の温度33±1度、湿度50±5%という、理想的な環境を保つこと。今回登場した「TENTIAL」の掛け布団には、中綿に温度調整素材(PCM)を練り込んだ「THERMO FLEX(R)」を採用している。
これにより、暑いときには涼しく、冷房で冷え込みやすい明け方には適度な保温性を発揮。さらに、除湿素材のB型シリカゲルも搭載されているため、汗によるベタつきや蒸れも抑えてくれる。
ラインナップは、好みに合わせて選べる2種類。
(1)「BAKUNE 掛け布団 クール」(1万9910円〜3万3990円)
表地に接触冷感素材を使用しており、触れた瞬間のひんやり感が格別。熱帯夜の入眠をスムーズにしながら、独自の調温機能で朝まで心地よい温度をキープしてくれる。
(2)「BAKUNE 掛け布団 オーガニックコットン」(2万2990円〜3万9490円)
「肌に触れる素材にこだわりたい」という声から生まれた掛け布団。肌面にオーガニックコットン100％の2重ガーゼを採用し、冷房の冷気から体を守りつつ、天然素材ならではのさらっとした肌あたりが楽しめる。
いずれも、自宅の洗濯機で丸洗いが可能。付属の専用収納バッグは、なんとそのまま「洗濯ネット」としても使える優れものだ。
■豪華特典も！「SPRING CONDITIONING」キャンペーンが開催中
新製品の発売に合わせ、春のコンディショニングを応援する「SPRING CONDITIONING」キャンペーンが4月14日(火)まで実施中。
「TENTIAL」公式オンラインストアまたは直営店舗にて対象商品を3万円(税込)以上購入すると、ノベルティとして「BAKUNE」をそのまま入れて洗えるトラベルポーチ2点セットか、ジムやサウナで活躍するメッシュトートのいずれかがもらえる。
さらに、「SPRING CONDITIONING」限定のセットアイテムを購入した人の中から、抽選で30人に5万円相当の星野リゾート宿泊ギフト券をプレゼント。新生活の疲れを癒やす、最高の旅が当たるかもしれない。詳細は公式サイトを要確認。
夏がやってくる前に、「TENTIAL」の掛け布団で睡眠環境を整えてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】夏の蒸し暑さによる睡眠不足を解消してくれる「BAKUNE 掛け布団 クール」(1万9910円〜3万3990円)
そんな夏の悩みを解消してくれる頼もしいアイテムが、ウェルビーイングを追求するコンディショニングブランド「TENTIAL」から登場！冷房環境下での睡眠を最適化する「BAKUNE」シリーズの新作夏用掛け布団が、2026年4月1日より発売中だ。
■“ひんやり派”も“肌触り重視派”も大満足の2タイプ
夏場の快適な眠りの鍵は、布団の中の温度33±1度、湿度50±5%という、理想的な環境を保つこと。今回登場した「TENTIAL」の掛け布団には、中綿に温度調整素材(PCM)を練り込んだ「THERMO FLEX(R)」を採用している。
これにより、暑いときには涼しく、冷房で冷え込みやすい明け方には適度な保温性を発揮。さらに、除湿素材のB型シリカゲルも搭載されているため、汗によるベタつきや蒸れも抑えてくれる。
ラインナップは、好みに合わせて選べる2種類。
(1)「BAKUNE 掛け布団 クール」(1万9910円〜3万3990円)
表地に接触冷感素材を使用しており、触れた瞬間のひんやり感が格別。熱帯夜の入眠をスムーズにしながら、独自の調温機能で朝まで心地よい温度をキープしてくれる。
(2)「BAKUNE 掛け布団 オーガニックコットン」(2万2990円〜3万9490円)
「肌に触れる素材にこだわりたい」という声から生まれた掛け布団。肌面にオーガニックコットン100％の2重ガーゼを採用し、冷房の冷気から体を守りつつ、天然素材ならではのさらっとした肌あたりが楽しめる。
いずれも、自宅の洗濯機で丸洗いが可能。付属の専用収納バッグは、なんとそのまま「洗濯ネット」としても使える優れものだ。
■豪華特典も！「SPRING CONDITIONING」キャンペーンが開催中
新製品の発売に合わせ、春のコンディショニングを応援する「SPRING CONDITIONING」キャンペーンが4月14日(火)まで実施中。
「TENTIAL」公式オンラインストアまたは直営店舗にて対象商品を3万円(税込)以上購入すると、ノベルティとして「BAKUNE」をそのまま入れて洗えるトラベルポーチ2点セットか、ジムやサウナで活躍するメッシュトートのいずれかがもらえる。
さらに、「SPRING CONDITIONING」限定のセットアイテムを購入した人の中から、抽選で30人に5万円相当の星野リゾート宿泊ギフト券をプレゼント。新生活の疲れを癒やす、最高の旅が当たるかもしれない。詳細は公式サイトを要確認。
夏がやってくる前に、「TENTIAL」の掛け布団で睡眠環境を整えてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。