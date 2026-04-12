キャッシュレス化が進む昨今でも、念のため現金を持ち歩いている人は多いでしょう。では、銀行やATMで現金を引き出す際、その金額は決めていますか？ 12万部超えのベストセラー『節約の王道』の著者である“節約の達人”林望氏は、引き出す金額は必ず「3万4,000円」と決めているそうです。いったいなぜなのか、新刊『節約を楽しむ あえて今、現金主義の理由』（朝日新聞出版）から紹介します。

お金をおろす際は、やっぱり3万4,000円

私は以前より銀行でお金をおろす際には、3万4,000円と額を決めています。

このことは2009年に上梓した『節約の王道』（日本経済新聞出版）でも、「現金をおろすときは『三万四千円』」 という項目で説明しました。

15年経った今も、やはりお金をおろす時はこの金額です。

なぜ3万4,000円なのか……つまり、お金というものは、大きな単位で持っていると、それを使い崩したくない、という心理がはたらいて、1万円札を崩したくないから、どこか金遣いに抑制が働くという機序があります。

仮に3万円をおろしたとします。すると、1万をまず崩して、それが千円札と小銭という形になってしまいますね。となると、千円札は気軽に使えるので、どんどん使ってなくなっていく、というあんばいで、たちまちその1万円はなくなってしまう。

つまり1万円札は、崩したとたんにお金としての存在感が心理的に軽くなってしまって、あっという間になくなってしまうものです。そうじゃありませんか。

しかるに、3万4,000円を持っている場合、万札から使うという人はありますまい。ふつうは、まず4,000円から使うのが自然な心理です。で、千円札や小銭がなくなると、あ〜あ、いよいよ1万円を崩さないといけないと思い、心理的にストップがかかるわけです。

だから、「ではこの4,000円の範囲でなんとかしよう」という、とてもケチくさい考えが起こるのです。これが無駄遣いを防ぐということにつながっていく。そうした意味では、端数をつけて3万4,000円という額はなかなかよい線なのではないかと思っています。

小銭は使わずに貯める

そして、もうひとつ続けているのが、小銭貯金。私は小銭入れを持ち歩かず、おつりなどは常にポケットに入れて、家に戻ったらそれを小銭貯金にしています。小銭になった時点で、あとはもう使わずに、一定の枚数が貯まったら銀行へ持っていく。銀行口座に還流することになっているので、これもまた節約になるのです。

もっとも、最近は、銀行に小銭を一定の枚数以上持参すると、それを自分の口座に入れるだけなのに、別途手数料を取るという姑息千万（こそくせんばん）なることをするようになったので、なかなか小銭をまとめて口座に戻すのも簡単ではなくなりました。

こういう姑息なことまでして、預金者にとっての利便性を剥奪し、せこせことオノレの儲けばかり増やそうとする、この銀行の腹黒い根性が、私はますます気に入らないのであります。

節約とは、無駄を減らすこと。無駄といえば、私が最も痛切に感じるのはお酒を飲んでいる時間です。私がお酒を飲めない体質だったのは、本当に幸いでした。

ただ大学生になった当初は「飲めば強くなる」と言われ、先輩たちから、無理やり飲まされたことがありました。けれども、本来が純粋の下戸（げこ）である私は、飲めば必ず気持ちが悪くなり、翌日は死んだようになってしまう。その苦しみを何回か繰り返すと、パブロフの犬のようにビールの匂いを嗅ぐと条件反射で吐き気がする。すなわち、50年以上たった今でも、ビールの匂いをかぐと、ただちに嘔吐（おうと）の臭いを思い出して、いやーな気持ちになります。したがって、あんなものをグーッと飲んで、プハーッと旨そうな声を上げるという心境は、私は死ぬまで理解しません。

そういうことで、私は幸いに一切お酒を飲まずにきたので、ここまで集中的に仕事をしてこられたのだと思います。酔っ払ってしまったら、その時間仕事はできませんから。

林 望

作家・書誌学者