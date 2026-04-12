名古屋を中心に活動するボーイズグループBOYS AND MENの元メンバー・小林豊が、ABEMAの人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』に出演。解雇のきっかけとなった万引きについて「初犯だったのか」と追求を受ける一幕があった。

【映像】「初犯だったんですか？」小林の答え＆報道後の生活

『あつまれ ハイエナの森』は、ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内の特別番組。ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる。

小林は2021年10月に福岡市のドラッグストアで9,000円相当のヘアワックスと化粧品など計6点を万引き。店員に見つかって逃走を図り、通行人に取り押さえられた。警察の聴取は受けたものの、9,000円相当の商品代金を弁償したことで逮捕には至らなかったという。しかし2022年4月に週刊誌報道でその事実が発覚。グループ卒業発表予定日に所属事務所から即日解雇された。

万引き事案について小林は「ガセではないです。万引きをしてしまったのは事実」と認めながら「万引きは初犯だったんですね？」などと聞かれると、深々とうなずいた。また犯行時から発覚までの約半年間の葛藤も吐露。「被害にあったお相手から『これからの活動を応援しています』と言って頂いたこともあり、心を入れ替えて頑張ろうという気持ちが大きかった」と再起を誓うも「でも途中からしんどくなりすぎて仕事をお休みしたいと事務所に伝えたりして。それでも仕事があったので休めず…」と罪の意識に苛まれていたという。

グループ脱退を決断し、卒業を発表しようとしたその日に週刊誌報道で万引きの事実が発覚。スタジオでその記事が映し出されると、小林は「僕も初めて記事を見ました。当時ニュースになるとは聞いていたけれど、周りから『ニュースは見てはいけない』『とりあえず悪いことは考えるな』と言われていたので」と知られざる当時の状況を明かし、スタジオメンバーを驚かせていた。