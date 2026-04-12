NASAの有人月探査ミッション「アルテミスII」が始動し、予定通りであれば4月11日にはオリオン宇宙船が地球に戻ってきているはず。

約50年ぶりに人類が見た地球。アルテミスIIから写真が届いたよ

月やNASAへの関心がぐぐっと上がっているこのタイミングで、NASA公認のスマートウォッチ「NASA Artemis Watch 2.0」はいかがでしょうか？

自分でプログラムを組んで進化

Artemis WatchはクロアチアのCircuitMess社が手がけるDIYスマートウォッチキットで、横長でガジェット感強いルックス。ESP32チップを積んでおり、BluetoothとWI-Fiに対応。スマホとペアリングして着信通知などが可能です。

さらにジャイロスコープ、加速度計、温度センサー、コンパスが搭載されており、さまざまなアクティビティログを取得できます。USB-C経由の充電とデータ転送も可能。

ローバーとのバンドルセット Image: CircuitMess

最もユニークな点は、自分でプログラミングして遊べること。同社独自の「CircuitBlocks」というインターフェースを使ってコーディング。独自のウォッチフェイスを作成したり、アプリ制作することもできます。宇宙探査に使われるローバーを模した組み立て式のキットが別売で用意されていて、このローバーと組み合わせて遊ぶことも可能。ちなみにプログラミングはArduinoやPythonにも対応しています。

プログラミングを通じてウェアラブルテクノロジーの基礎を学べるという意味では、ハイテク玩具といえるかもしれません。CircuitBlocksは非常にわかりやすく、電子工学やプログラミングの経験がなくても、自分で組み立ててカスタマイズできるから、お子さんにもオススメです。

ストラップ4種とのバンドルセット Image: CircuitMess

価格はWatch本体のみが169ユーロ（約1万9900円）、ローバーとのバンドルセットが469ユーロ（約6万1500円）、Watch本体とカラフルな4種の公式ストラップとのバンドルが195ユーロ（約2万3000円）です。

Source: CircuitMess