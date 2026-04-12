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【悲報】人件費の正しい使い方について知らない経営者が多すぎます... 正しい使い方はコレです。

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市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて「【悲報】人件費の正しい使い方について知らない経営者が多すぎます... 正しい使い方はコレです。」と題した動画を公開した。動画では、年商5億超えの企業が陥りがちな「危険な人件費の使い方」と、会社を潰さないための7つの鉄則が語られている。



市ノ澤氏は、これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた実績に基づき、人件費が固定費の多くを占める現状を指摘。「正しい人件費の使い方を理解していないと一生キャッシュリッチな経営者になれない」と警鐘を鳴らす。対策の1つ目として「無駄をなくす」ことを挙げ、「人は与えられた時間を全部使ってしまう」というパーキンソンの法則を例に、仕事単位での適正時間の設定を推奨した。また、近年増加しているモンスター社員による訴訟リスクを回避するため、正社員雇用ではなく「業務委託の活用」も提案している。



さらに注目すべき点として、「優秀な人だけを求めない」というユニークな視点が示された。組織は「2-6-2の法則」に分かれるため、全員を優秀な人材で固めても必ず下位層が生まれると解説。「そこに優秀な人を使うのは無駄」と断言し、役割に応じた適材適所の人材配置が重要であると語る。加えて、出世を重ねることで能力を発揮できなくなるケースを防ぐ「降格制度」の導入も強く勧めた。「元々優秀だった人が無能なポジションにいるのは無駄」と述べ、一人ひとりが最も力を発揮できるポジションに配置し直すことの意義を説いた。



人件費の膨張を防ぎ、適材適所を見極めることは経営の要である。市ノ澤氏の解説は、単なるコスト削減にとどまらない、現代の中小企業が生き残るための本質的な人材活用術を提示している。