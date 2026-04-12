テレビ番組に出演した女優・天海祐希さん（58）の近影が話題となっています。



【写真】天海祐希さん、白髪もそのままで反響を呼んだ「あさイチ」出演時のオフショット

3日に放送された朝の情報番組「あさイチ」（NHK）に、新年度最初のプレミアムトークのゲストとして出演した天海さん。同番組の公式インスタグラムにてオフショットが公開されました。



番組終了後、鈴木奈穂子アナウンサーは公式インスタグラムで「スターオーラ満開なのに大吉さんもおっしゃっていた通り『テレビで見る以上に気さくな方！』」と天海さんについてつづりました。



淡いグレーのボーダーストライプが入ったシンプルな上下のセットアップにシルバーのパンプスを着こなす天海さん。肩上までのボブヘアーにはうっすらと白髪が混ざっており、隠すことなく自然体の姿で登場しています。



この天海さんの近影にSNS上では「白髪混じりになってシワ出来たとしてもハチャメチャかっこいい」「ナチュラルで清潔感あって美しかった」「人生のちょっと先をいく理想の先輩」「そのままの自分で勝負してて素敵」「隠すわけでもなく自然体なのがまた好感度爆上がり」「今を楽しんでいる感じ」「白髪の見せ方が新しい」などの声が寄せられました。