京都府南丹市の同市立園部小６年、安達結希（ゆき）君（１１）が登校中に行方不明になってから、１１日で２０日目となった。

府警は広範囲で捜索を続けるが、足取りはつかめていない。

府警は１１日、約５０人態勢で、同小と安達君の自宅の間の山中を中心に捜索した。９日以降、この付近を調べており、ドローンを飛ばして上空から確認したり、シャベルや棒を手にしたりする様子がみられた。活動にあたった警察官らは延べ約９００人になるという。

府警や同小などによると、安達君は３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなった。翌２４日は終業式だったが、旅行に行く予定だったといい、同小には安達君の家族から、行方不明になる前の時点で「欠席する」と連絡があったという。同２９日には、同小の西約３キロの山中で、親族が通学かばんを発見した。

同小は安全対策を強化するため、防犯カメラの増設を決めた。保護者らの要望などを受け、原則として持ち込みを禁じていた携帯電話やＧＰＳ（全地球測位システム）機器の持参についても許可した。教員や警察官による見守りも続ける。