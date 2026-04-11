無料でウェブサイトの稼働時間・ページの読込速度・リモートサーバーのCPU/ディスク/メモリ/ディスクの状態を監視してステータスページも自動的に公開できる「Checkmate」、オープンソースでセルフホスト可能

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