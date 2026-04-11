「iPhone 17e」が2位に初登場、26年3月に売れたスマートフォンTOP10
「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 iPhone 16e（アップル）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 iPhone 17 Pro（アップル）
8位 AQUOS wish5（シャープ）
9位 Galaxy S26（SAMSUNG）
10位 A5 5G（OPPO）
26年3月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が首位を獲得。25年11月から5カ月連続の1位となった。同機種の販売台数は発売以来右肩上がりで、市場全体の3割以上を占めるまでに増加している。
2位にはアップルが26年3月に発売した新機種「iPhone 17e」が初登場。同社製品はほかにも「iPhone 16」「iPhone 16e」「iPhone 17 Pro」がTOP10内にランクインしている。
26年3月発売のSAMSUNGの新機種「Galaxy S26」は9位に登場。前月8位だった旧モデルの「Galaxy S25」と入れ替わる形でTOP10入りした。
OPPOが25年12月に発売した「A5 5G」は前月11位から1ランクアップで10位に浮上。初のTOP10入りとなった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 iPhone 16e（アップル）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 iPhone 17 Pro（アップル）
9位 Galaxy S26（SAMSUNG）
10位 A5 5G（OPPO）
26年3月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が首位を獲得。25年11月から5カ月連続の1位となった。同機種の販売台数は発売以来右肩上がりで、市場全体の3割以上を占めるまでに増加している。
2位にはアップルが26年3月に発売した新機種「iPhone 17e」が初登場。同社製品はほかにも「iPhone 16」「iPhone 16e」「iPhone 17 Pro」がTOP10内にランクインしている。
26年3月発売のSAMSUNGの新機種「Galaxy S26」は9位に登場。前月8位だった旧モデルの「Galaxy S25」と入れ替わる形でTOP10入りした。
OPPOが25年12月に発売した「A5 5G」は前月11位から1ランクアップで10位に浮上。初のTOP10入りとなった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。