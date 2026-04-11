アイドルグループ「iLiFE!」のメンバーが、オーディションに参加する候補生たちの態度に苦言を呈し、現場に緊張感が走る場面があった。

【映像】メンバーの一喝で候補生に緊張が走る場面

「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第1話が4月8日、ABEMAで放送された。

過去最大のオーディションとなった今回は、応募総数約4万2000人の中から合宿審査に216人が通過。2泊3日の合宿では、歌唱審査とダンス審査をそれぞれ行う三次審査、そして歌唱とダンスを同時に行うパフォーマンス審査の四次審査が行われ、最終審査に進む新メンバー候補生を決定する。

1日目は歌唱審査が行われ、迎えたオーディション合宿2日目。会場入りしたメンバーからのあいさつを受け、候補生に緊張が走る。「大変長らくお待たせしてしまい、申し訳ございませんでした。朝からメンバーで話し合うことがありまして、今回のオーディション合宿を通して、オーディション生の皆様にどうしても伝えたいことがあります」。

実は、メンバーたちは1日目の“あること”について朝早くから話し合っていた。純嶺みきが「自分は性格とかも大切にして見たいんですけど、そこは審査本番だけじゃ伝わらない。ちょっとすれ違った時の挨拶とか目線、幕が開いた時の座り方などを結構見てました」と話すように、候補生たちの普段の振る舞いも見ていたのだ。

また、小熊まむが「2日目って結構きついんですよ。朝めっちゃ早いし、起きたら体バッキバキだし、やることがいっぱいなのに、ダンス発表でまた絞られる。そこでメンタルの強さだったり、思いやりや礼儀を忘れないでいられるかという根本的な部分が見えたら」と合宿の利点を語り、若葉のあからは「態度があんまり良くない子がちらほらいた。オーディションの面でも心配だし、自分が教えてあげたいなって思う」と懸念が上げられた。

そして候補生たちの前に立ったあいすは、「オーディション合宿1日目を経てとても気になったのが、オーディション生のマナーだったり態度だったり、そういうものがすごく悪いなという印象でした」と率直な思いをぶつける。さらに「昨日感じた印象は、修学旅行だと思ってるのかな？みたいな感じですね」と一喝。続けて、「この中で1人メンバーを選びに来ているので、妥協じゃなくて『この子だ』『私を選んでください』『私はiLIFE!に人生かけられます』という本気・態度を、今後2日間見せてくれたらなと思います」と、熱量高く活動できる覚悟を求めた。

2020年に結成したiLiFE!は、「アイドルライフスターターパック」がTikTokでZ世代を中心に大ブレイク。2024年8月に幕張メッセ、2025年8月に武道館でワンマンライブを開催し、今年8月26日には過去最大キャパシティのKアリーナ横浜に挑む、今一番勢いのあるライブアイドル。メンバーはあいす、空詩かれん（そなた・かれん）、心花りり（このか・りり）、福丸うさ、若葉のあ、虹羽みに（こはね・みに）、小熊まむ（こぐま・まむ）、純嶺みき（すみれ・みき）。

番組では、3日間にわたるオーディション合宿（3次・4次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着。合宿審査、さらに4次審査を通過した候補生は約1カ月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった1人”の新メンバーが選ばれる。オーディションの模様はABEMAで“先行最速”放送され、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定となっている。（『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』より）