45歳のローズ、38歳のデイ、初日ハーフ「40」のヤング… 独走のマキロイを追う注目選手は？【藤田の目】
＜マスターズ 2日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ジャック・ニクラス（1965、66年）、ニック・ファルド（1989、90年）、タイガー・ウッズ（2001、02年）以来、史上4人目の連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）。首位タイで滑り出すと、2日目は9バーディ・2ボギーの「65」。圧巻のゴルフで2位に6打差の単独首位に立った。過去2度の出場経験があり、今年から中継するTBSの解説を務める藤田寛之が戦況を見つめる。
〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋ローリー・マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしていた!?
マキロイはこの日も攻めのゴルフ見せた。2番から3連続バーディ。5番、10番の2つのボギーで一時後退したが、12番からはバーディショー。12、13、15、16と面白いようにバーディを重ねる。ティショットを左の林に曲げた17番では、30ヤードの3打目がチップイン。18番は2メートルを沈めて、上がり7ホール中6つのバーディを奪って後続を突き放した。36ホール終えた時点で2位と6打差は史上最大差。連覇に大きく前進した。マキロイのプレーを見守った藤田は、「なんでもうまくいく感じですよね。自身も想定以上のスコアだと思っているんじゃないでしょうか」と神がかり的なプレーに驚く。「あと2日。人間がやることですからね。オーガスタの神様がいるなら、1つ、2つは試練があるんじゃないかと思います。それをどう乗り越えるか。決勝ラウンドに入るとタイトルのプレッシャーも具体化してくるので、どういう展開になるのかすごく楽しみです」。これまでもグレッグ・ノーマン（オーストラリア）やジョーダン・スピース（米国）らが信じられないような逆転負けを喫するなど、数々のドラマを生んできたオーガスタ。残り2日、マキロイがどうやって連覇の道を進むのかに注目している。ドラマの役者ともいえる追う選手の顔ぶれも面白い。6打差2位タイには、18年大会覇者のパトリック・リード（米国）、7打差4位タイには昨年プレーオフでマキロイに敗れた45歳のジャスティン・ローズ（イングランド）、8打差7位タイに38歳のジェイソン・デイ（オーストラリア）や今年の“第5のメジャー”と呼ばれる「ザ・プレーヤーズ選手権」を制したキャメロン・ヤング（米国）といった選手がいる。「歴代チャンピオンやコースと好相性の選手、今季好調な選手たちはまだまだ優勝候補です。昨年のプレーオフ負けを含めて2位3回のローズ、2011年の初出場で2位に入ったジェイソン・デイは、何度も挑戦して優勝というストーリーもマスターズっぽいですよね。私の大穴はキャメロン・ヤングです。飛距離が魅力ですし、ドローボールです。初日のハーフで『40』打っていながら、ここまで上がってきました。今後グッと行くことも予想されます」。45歳のローズは21回目の出場で、過去のトップ10入りは8回。38歳のデイは15回目でこれまで5回のトップ10入りを記録している。誰もが欲しいマスターズのタイトル、グリーンジャケット。世界最高の選手たちが今年もドラマを生むのか、マキロイが逃げ切るのか。■解説・藤田寛之ふじた・ひろゆき/1969年6月16日生まれ、福岡県出身。92年プロ転向。国内ツアー通算18勝。2012年に43歳で賞金王を戴冠。マスターズは11年、13年の2度出場経験がある。24年の「全米シニアオープン」2位を足掛かりに、昨年は米シニアのPGAツアー・チャンピオンズにフル参戦。葛城GC所属
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マキロイはこの日も攻めのゴルフ見せた。2番から3連続バーディ。5番、10番の2つのボギーで一時後退したが、12番からはバーディショー。12、13、15、16と面白いようにバーディを重ねる。ティショットを左の林に曲げた17番では、30ヤードの3打目がチップイン。18番は2メートルを沈めて、上がり7ホール中6つのバーディを奪って後続を突き放した。36ホール終えた時点で2位と6打差は史上最大差。連覇に大きく前進した。マキロイのプレーを見守った藤田は、「なんでもうまくいく感じですよね。自身も想定以上のスコアだと思っているんじゃないでしょうか」と神がかり的なプレーに驚く。「あと2日。人間がやることですからね。オーガスタの神様がいるなら、1つ、2つは試練があるんじゃないかと思います。それをどう乗り越えるか。決勝ラウンドに入るとタイトルのプレッシャーも具体化してくるので、どういう展開になるのかすごく楽しみです」。これまでもグレッグ・ノーマン（オーストラリア）やジョーダン・スピース（米国）らが信じられないような逆転負けを喫するなど、数々のドラマを生んできたオーガスタ。残り2日、マキロイがどうやって連覇の道を進むのかに注目している。ドラマの役者ともいえる追う選手の顔ぶれも面白い。6打差2位タイには、18年大会覇者のパトリック・リード（米国）、7打差4位タイには昨年プレーオフでマキロイに敗れた45歳のジャスティン・ローズ（イングランド）、8打差7位タイに38歳のジェイソン・デイ（オーストラリア）や今年の“第5のメジャー”と呼ばれる「ザ・プレーヤーズ選手権」を制したキャメロン・ヤング（米国）といった選手がいる。「歴代チャンピオンやコースと好相性の選手、今季好調な選手たちはまだまだ優勝候補です。昨年のプレーオフ負けを含めて2位3回のローズ、2011年の初出場で2位に入ったジェイソン・デイは、何度も挑戦して優勝というストーリーもマスターズっぽいですよね。私の大穴はキャメロン・ヤングです。飛距離が魅力ですし、ドローボールです。初日のハーフで『40』打っていながら、ここまで上がってきました。今後グッと行くことも予想されます」。45歳のローズは21回目の出場で、過去のトップ10入りは8回。38歳のデイは15回目でこれまで5回のトップ10入りを記録している。誰もが欲しいマスターズのタイトル、グリーンジャケット。世界最高の選手たちが今年もドラマを生むのか、マキロイが逃げ切るのか。■解説・藤田寛之ふじた・ひろゆき/1969年6月16日生まれ、福岡県出身。92年プロ転向。国内ツアー通算18勝。2012年に43歳で賞金王を戴冠。マスターズは11年、13年の2度出場経験がある。24年の「全米シニアオープン」2位を足掛かりに、昨年は米シニアのPGAツアー・チャンピオンズにフル参戦。葛城GC所属
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