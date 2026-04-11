1着には5月4日に行われる重賞・兵庫大賞典（ダート1400メートル）の優先出走権が与えられる7日のメーン11R「そのたんお誕生日記念」を制したのはサトノルフィアン（牡7＝永島、父ゼンノロブロイ）。JRAのオープンで勝ち鞍のある実績馬が転入後2連勝を飾った。

スタートを決めて道中は2番手を追走。4コーナーで先頭に立つと、上がり3F最速38秒0の末脚で迫ってきた1番人気のタガノエスコート（牡7＝新子、父ロードカナロア）を首差振り切った。

実績にたがわぬ勝利を収めたが、永島太郎調教師は「調教ではもっと動いていたが…」とレースぶりには満足していない様子。鞍上の吉村智洋も「まだ馬も若いですし、遊ぶようなところがある」と話す。それでも「地力でしのいでくれた。まだまだ楽しみです。姫路、園田、どっちの馬場にも適性があると思う」と期待を寄せた。

ゴールデンウイークの5月4〜6日には重賞3日間連続開催があり、兵庫大賞典が1日目。実績、転入後の戦績から考えれば、サトノルフィアンが人気を背負うことは必至だ。熱い3日間の先陣を切れるか。