「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔が１１日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどを通じ、女優の新木優子との結婚を発表した。

中島は、一粒万倍日のこの日、同サイトで「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と夫婦生活への思いをつづった。新木も所属事務所「スターダストプロモーション」の公式サイトを通じて喜びを報告した。

中島は昨年８月にグループを卒業し、俳優として活動中。６月には舞台「セールスマンの死」（６月２６日開幕、東京劇術劇場プレイハウス）出演が控えており、「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と約束した。

２人は、２０１７年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演。中島がネガティブな主人公役で主演し、新木はポジティブなヒロイン役でラブストーリーを演じた。同作の舞台あいさつでは、新木が泣きの芝居の撮影で苦労した際、中島が「いつまでも待つから」と気遣っていた秘話が明かされていた。その後も、ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」シリーズ（１８、２０年）で共演。その後、交際に発展したとみられる。

◆中島のコメント

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。

これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります。引き続きご指導ご鞭撻（べんたつ）のほど、宜しくお願い申し上げます。

２０２６年４月１１日 中島裕翔

◆新木のコメント

いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆さまにご報告があります。このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました。10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、 自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です。未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆新木の所属事務所コメント

平素より格別のご高配を賜り、心より御礼を申し上げます。ファンの皆様、いつも新木優子へ多大な応援をいただき本当にありがとうございます。この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます。これからも温かく見守っていただけますと幸いです。これからも感謝の気持ちを忘れずお仕事に邁進してまいりますので、今後とも引き続き、応援のほどよろしくお願い申し上げます。

◆中島 裕翔（なかじま・ゆうと）１９９３年８月１０日、東京都生まれ。３２歳。２００４年に事務所入所。０７年９月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」に加入。同１１月にＣＤデビュー。１４年「水球ヤンキース」で連ドラ単独初主演。１６年「ピンクとグレー」で映画初主演。１９年「ＷＩＬＤ」で舞台初主演。１７年から３年連続で「ベストジーニスト」受賞。２５年８月２８日、グループを卒業。

◆新木 優子（あらき・ゆうこ）１９９３年１２月１５日生まれ。３２歳。東京都出身。スカウトをきっかけに、０８年、映画初出演・初主演作「錨（いかり）を投げろ」で女優デビュー。１９年、「モトカレマニア」で地上波ドラマ初主演。ファッション誌「ｎｏｎ‐ｎｏ」の専属モデルを８年間務め、２１年にはベストジーニストを初受賞。２０年からＤＩＯＲのジャパンアンバサダー。