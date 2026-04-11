夫婦2人のスマホ代が「月1万円以上」かかっています。知人は「格安SIMにしたらかなり楽になった」と言いますが、家族で乗り換えると負担はどれくらい減るのでしょうか？

夫婦で月1万円のスマホ代は高い？ 現在の相場を確認

夫婦2人で月1万円以上ということは、1人あたり5000円以上かかっている計算になります。大手キャリアを利用している場合、この水準は特別高いわけではありませんが、決して安いともいえません。

近年は、オンライン専用プランや格安SIMの普及により、スマホ代の平均は下がる傾向にあります。特にデータ使用量が月3GB～10GB程度であれば、夫婦2人で3000円前後に抑えることも可能です。そのため、現在の料金と比較すると、見直しの余地は十分にあるといえるでしょう。

ただし、通話を多く利用する場合や大容量プランを使っている場合は、単純に比較できないケースもあります。まずは自分たちの使い方を把握することが大切です。



格安SIMに乗り換えるとどれくらい安くなるのか

格安SIMに乗り換えた場合、1人あたりの月額料金はおおよそ1500円～3000円程度に収まることが多いです。夫婦2人であれば、合計で3000円～6000円ほどになるケースが一般的です。

現在1万円以上かかっている場合と比較すると、毎月4000円～7000円ほど節約できる可能性があります。年間で見ると、約5万円～8万円程度の差になるため、家計への影響は小さくありません。

例えば、浮いたお金を貯蓄に回したり、保険料や教育費に充てたりできます。このように、通信費の見直しは固定費削減の中でも効果が出やすいポイントです。



乗り換え前に知っておきたいメリットと注意点

格安SIMの最大のメリットは、やはり料金の安さです。同じデータ容量でも大手キャリアより安くなるケースが多く、無駄なオプションを省きやすい点も魅力です。

一方で、注意点もあります。時間帯によっては通信速度が遅くなることがあります。特に昼休みや夕方など利用者が多い時間帯は、動画視聴や大容量通信にストレスを感じる場合があります。この場合、Wi-Fiを併用するなどの工夫が必要になります。

また、店舗サポートが少ないため、初期設定やトラブル対応を自分で行う必要があります。操作に不安がある場合は、サポートが充実したプランを選ぶか、事前に手順を確認しておくと安心です。



スマホ代は見直し次第で大きく節約できる

夫婦2人で月1万円以上のスマホ代は、決して珍しい金額ではありませんが、見直すことで大きく節約できる可能性があります。特に格安SIMへの乗り換えは、固定費を下げる有効な手段の一つです。

ただし、単に安さだけで選ぶのではなく、自分たちの使い方に合ったプランを選ぶことが重要です。通信品質やサポート体制も含めて比較し、無理なく使い続けられるサービスを選びましょう。

スマホ代は毎月必ず発生する支出だからこそ、一度見直すだけで長期的な節約効果が期待できます。できるところから改善を始め、無理のない形で家計の負担を軽減していくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー