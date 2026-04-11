■そわそわする4月こそ、落ち着いて

4月。ビジネスパーソンにとって、新しいチームに馴染み、自分なりのペースを掴んでいく「準備の季節」です。背伸びをして自分を大きく見せることよりも、まずは周囲と安定した関係を築き、お互いにストレスなく連携できる環境を築くことが、長く健やかに働き続けるための第一歩になります。

そこで、プレジデントオンラインの膨大なアーカイブの中から、環境づくりのちょっとした工夫につながる3本を紹介します。

例えば、上司から急ぎの依頼を受けたとき。つい「了解しました」と返しがちですが、1本目の記事でマナー講師の諏内えみ氏が提案するのは、適切な表現を使うことに加えて相手を「ホッとさせる」返信の工夫です。「この人には任せられる」と思える“頼りになる”返信フレーズとは……？

また、会話の中での「相槌」も大切な要素です。2本目の記事では、コミュニケーションの講演を行う中島健寿氏が、相手の気持ちに寄り添い、自然と会話が弾むフレーズを紹介しています。「なるほど」や「確かに」といった使い慣れた言葉をアップデートすることで、相手は「しっかり話を聞いてもらえている」と感じ、あなたへの信頼を静かに深めていくことでしょう。

■「断ること」は、お互いの信頼を守ること

さらに、新年度の慌ただしさの中で直面するのが「頼まれごとへの対応」です。期待に応えたい一心で無理に引き受けてしまうと、結果的に自分を追い込み、仕事の質も下げてしまいかねません。

3本目の記事では、コミュニケーショントレーナーの司拓也さんが、相手を否定せずに、かつ自分の状況も大切にする「ポジティブな断り方」を伝授します。これは、自分自身のメンタルを守ると同時に、相手との良好な関係を維持するための「優しさ」のある対応ともいえるでしょう。

こうした小さな配慮の積み重ねが、人間関係を、より風通しの良いものに変えてくれるはずです。これらの3本が、あなたの新年度を、無理なく、そして温かく彩るための知的なエッセンスとなれば幸いです。

■｢了解しました｣は×､｢承知です｣は△…上司から急ぎの仕事を頼まれたときに部下が使うべき返信フレーズ

（2023年1月23日公開）

写真＝iStock.com／metamorworks ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks

上司から急ぎの仕事を頼まれたとき、どのように返信するべきか。マナー講師の諏内えみさんは「『了解しました』は同僚や部下に対して使う言葉なのでNG。『承知しました』は間違いではないが、＜続きを読む＞

■上司との会話で｢なるほど｣｢確かに｣は絶対ダメ…なぜか出世する人が無意識に使っている｢最強の相槌フレーズ｣

（2025年9月26日公開）

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上司と信頼関係を築くにはどうしたらいいのか。『年上との話し方で人生は変わる』（総合法令出版）を書いた中島健寿さんは「信頼される人は『話し上手』ではなく『聞き上手』。ワンパターンな相槌ではなく＜続きを読む＞

■｢すみません､できません｣は評価を下げるだけ…会話のプロが説く｢断っても好感度が上がる"最強の返し"｣

（2025年10月06日公開）

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会話で評価を上げる人、下げる人の違いはどこにあるのか。コミュニケーショントレーナーの司拓也さんは「人を褒める時、頼まれごとを断る時には注意してほしい。言葉選びを間違えると＜続きを読む＞

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）